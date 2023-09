El cabreo viral de este extranjero con Barcelona y sus habitantes: "Estoy harto ya"

Por un motivo o por otro, hay muchas personas que terminan mudándose a un país totalmente distinto al suyo para crear un proyecto de vida. Pero, como la mayoría suele dar este paso con una mochila cargada de emociones y expectativas positivas, es inevitable que muchos de ellos terminen encontrándose con una realidad totalmente distinta a la que se habían imaginado. Por ello, es muy común que muchos terminen decepcionándose al descubrir que no todo es como se esperaban, algo que algunos se toman de forma positiva, y que a otros consigue amargarles su día a día.

Y, por lo que parece, esto es precisamente lo que le ha pasado a un chico que decidió mudarse a Barcelona, una ciudad en la que asegura que la gente "es tan fría que la Antártida no es nada en comparación". Por este motivo, asegura que está harto de vivir en esta ciudad, ya que considera que todas las personas son muy arrogantes y le resulta imposible socializar. Aun así, aunque se le ve especialmente infeliz y cabreado, señala que no tiene intención de irse a vivir a ningún otro lugar, y que lo que necesita es que cambie esta situación cuanto antes y que la gente "despierte y empiece a socializar y a amarse".

Pese a que el chico se muestra realmente enfadado con Barcelona, sus habitantes no han tardado en ver este vídeo con humor, señalando con ironía que les sorprende que nadie le quiera conocer con lo alegre que se ve. Pero, aun así, también hay muchos otros que confiesan que están hartos de este tipo de personas, las cuales se mudan a países como España buscando "una fantasía exótica de fiesta permanente" que no existe, y, como no la encuentran, empiezan a desprender odio.

Sin duda, la reacción de este chico ha sorprendido a muchas personas, ya que se muestraexcesivamente cabreado durante todo el vídeo. Pero, más que el cabreo, lo que más ha sorprendido a las personas es el hecho de que insista en querer vivir en una ciudad que, tal y como ha dicho durante su vídeo, no le gusta ni le hace feliz. Habrá que ver qué ocurre con él y si, en un futuro, mejora su estancia en la ciudad catalana.