Canelo amenaza a Messi (y Auron le defiende): "Que le pida a Dios que no me lo encuentre"

La vida de Leo Messi es de las más envidiadas por sus méritos deportivos, sueldazo de récord y rutina aparentemente tranquila. La misma que saltó por los aires con la amenaza de un campeón del mundo de boxeo, y en la que se metió en medio Auronplay para servir de escudo.

Vayamos por partes; el Argentina - México en Qatar (mismo partido que supuso una funada a Ibai por un asunto inesperado) acabó con victoria albiceleste, que como suele pasar en estos casos se tradujo en un fiestote en los vestuarios. Entre cánticos, un vídeo muestra la alegría de los vencedores, con un detalle tan aislado que casi da vergüenza contarlo.

Resulta que Messi, más comedido que sus compañeros, no se une desde el principio a la celebración porque está desvistiéndose. A sus pies yace una camiseta mejicana, y la aparta aparentemente de manera accidental para formar parte del coro mundialista.

Un muy susceptible Canelo Álvarez (boxeador mejicano) se lo tomó como una ofensa grave. "¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?", preguntaba en Twitter, y ahí empezó el terremoto de declaraciones, tanto suyas como de simpatizantes.

"¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!", escribía el peligroso deportista, apodado Canelo por su roja cabellera. "Así como respeto Argentina, tiene que respetar México. No hablo del país, hablo de Messi por la mamada que hizo", continúa. Y claro, que lo diga un campeón del mundo que solo ha perdido 2 de sus 62 combates, pues asusta.

"Depende de quién lo mire, ves una cosa u otra", dice Auron, quien quita toda la importancia del mundo al gesto del jugador del PSG. "Con lo educado que es Messi, no creo que haya sido intencionado para nada", dice, y añade "ya sabemos cómo va esto" con una sonrisilla.

Quizá se refiera a su reciente polémica con los premios ESLAND, cuando una broma sobre su asistencia levantó una furia insospechada por parte de la comunidad latina. "Durante tres o cuatro días va a ser un xenófobo, y da igual que salga a decir que él no lo hizo con intención". Ayer sabíamos que nos quedaba alguna polémica raruna relacionada con el Mundial en el discurso de la competición, lo que no nos podíamos imaginar es lo poco que han tardado en surgir estos piques.