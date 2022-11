El malentendido de Ibai que acabó en funada: "Me da igual"

Decir que el fútbol es un deporte que levanta pasiones es como decir que el sol sale por el Este o que Lola Lolita fumó alguna vez en un bar. Sin embargo, el nivel al que estamos llegando en este Mundial de Qatar parece exagerado: de los aficionados fake que apoyaban a España con costumbres rarunas a ahora unos insultos graves a Ibai por unas declaraciones inocentes.

"No soy mejicano pero viendo este fútbol me he puesto de mala hostia", decía el de Bilbao repitiendo las sensaciones mayoritarias que se podían leer en Twitter. En la frase, según la entiendo yo, intentaba replicar el descontento por un partido en el que el fútbol parecía pasar a un segundo plano entre el teatro de algunos y las tácticas de garrafón.

Messi, por ejemplo, fue de los más tranquilos sobre la cancha y aun así se hizo trending topic porque 'Canelo' Álvarez (boxeador azteca y campeón del mundo en su deporte) dijo que trataba sin respeto a su país al pisar la bandera mejicana, aparentemente sin intención. Así estaban las redes cuando a Ibai le dio por poner su tuit.

"Antes de ponerlo os he dicho 'chavales, creo que me van a funar en México', y pese a todo he querido ponerlo porque me hace gracia y es mi cuenta", decía en otro directo, y la sorpresa llegó cuando el escarnio llegó no de los mejicanos sino de los argentinos.

"Se han pensado que iba con México, cosa que no es verdad, porque me da igual", explica, y añade que "Si tuviera que elegir obligado alguno de los dos equipos, diría Argentina". Ni por esas convenció a los más extremistas de aquel país sudamericano, que le dedicaban tuits tipo "El gordo mejicano", "Se cansó de chuparle la pija a los streamers argentinos" o "es gordo, feo y sin gracia, normal que se sienta representado por México".

"Con el fútbol son muy especiales: nunca he visto un país que sienta tanto el fútbol", explicaba, excusando un poco las palabras en las que veía más un ataque al país que acabó perdiendo que hacia sí mismo. "En Argentina es una religión, llevada a otro nivel, no sé explicarlo, no llego a ese nivel de fanatismo en nada y mira que soy fanático".

La polémica llegó incluso a oídos de Luis Enrique, rival relativo del vasco en Twitch, quien rechazó la sugerencia que le hacía un espectador de que fuera a quitarle el puesto de entrenador del Porcinos FC. "Cada uno tiene que estar en su sitio".

Con el anuncio de un nuevo fichaje para su club y la Kings League, Ibai tiene por delante unas cuantas horas que suponemos tranquilas en el mundo del fútbol. Al menos hasta que a alguien le dé por sacar de contexto sus palabras...