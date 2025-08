Su cara cambió totalmente por un embarazo extremo: el vídeo que han visto 110 millones de personas

Una madre primeriza ha generado gran revuelo en redes sociales tras compartir su impactante experiencia con la llamada “cara de embarazada”, un fenómeno que alteró drásticamente su apariencia: su rostro se hinchó y enrojeció de forma notable.

Farah Faizal, de 28 años y originaria de Malasia, se volvió viral en TikTok tras publicar fotos del antes y el después de su embarazo. Su testimonio ha acumulado más de 100 millones de visualizaciones, pincha en nuestro player para ver el vídeo original, y ha desatado un aluvión de comentarios, entre ellos acusaciones de usar filtros o de haber manipulado su rostro digitalmente.

Ante la polémica, Farah decidió responder abiertamente, revelando el profundo impacto emocional y físico que vivió durante el embarazo y el posparto.

"Mi rostro se está recuperando poco a poco, y mis rasgos están volviendo gradualmente”, escribió en una publicación. “No le debo explicaciones a nadie, pero es cierto que estos comentarios afectan mi salud mental. Muchos eligen ignorar lo que las hormonas del embarazo pueden causar en el cuerpo y las emociones de una mujer”.

El término “cara de embarazada” se utiliza comúnmente en redes sociales para describir la hinchazón, el acné o los brotes cutáneos que pueden aparecer durante el embarazo. Sin embargo, la transformación de Farah fue tan pronunciada que muchos usuarios simplemente no creyeron que fuera real.

Después del nacimiento de su hija, Khaseh, Farah no solo enfrentó el proceso de recuperación posparto, sino también una ola de críticas en internet. Los comentarios negativos inundaron sus publicaciones, con personas cuestionando su autenticidad e incluso acusándola de catfishing (suplantar su identidad mediante fotos alteradas).

Pese a ello, Farah no se quedó en silencio. Ha seguido compartiendo su historia y reveló que actualmente recibe tratamiento para su piel, que sufrió severos efectos durante el embarazo.

Su objetivo es claro: crear conciencia sobre el lado menos glamoroso del embarazo, una realidad que pocas veces se muestra en plataformas como Instagram o TikTok.

"Sí, tengo cicatrices de acné. Sí, mi piel tiene textura. Porque soy un ser humano, no una muñeca Barbie. La piel real tiene textura. Las personas reales experimentan cambios", afirmó.

"Está bien sentirse insegura. Está bien usar filtros. Eso no significa que esté ocultando quién soy. Los filtros no cambian mi identidad, solo suavizan lo que la cámara a menudo exagera. Sigo siendo yo, sigo siendo mi rostro, sigo siendo mi verdad".

Farah ha convertido su experiencia en una oportunidad para visibilizar una realidad poco hablada. "Mi propósito es crear conciencia y que otras mujeres que han pasado por lo mismo sepan que no están solas. No mucha gente habla de esto abiertamente".

En redes sociales, explica, suele mostrarse solo el lado más idealizado del embarazo. "Solía preguntarme por qué yo no tenía ese ‘brillo de embarazada’ que todas las demás parecían tener”, confesó. "Pero, al investigar, descubrí que no era la única que se sentía así. Precisamente por eso elijo compartir mi historia: para que otras mujeres no se sientan solas en su camino".