Una chica busca en TikTok al padre de su hijo:"¿Alguien conoce a este chico de Glasgow que conocí en Tenerife?

Millones de vídeos se suben a TikTok todos los días. En esta plataforma podemos encontrar todo tipo de contenido desde un baile a una receta pasando por un challenge y hasta gente pidiendo ayuda para encontrar personas.

Una joven escocesa de 30 años llamada Sarah se ha vuelto viral al pedir ayuda en TikTok apara encontrar al padre de su futuro hijo. Esta joven anunció que iba a dar a luz en abril, por lo que quería darle la noticia al joven que había conocido en Tenerife y que iba convertirse en padre. Ella no tiene ningún dato del chico con el que tuvo una aventura en agosto y ni siquiera sabe su nombre.

"¿Alguien conoce a este chico de Glasgow que conocí en Tenerife el 5/6 de agosto? Trabaja en el centro comercial Braehead (o trabajaba, ya no estoy segura)" escribía la joven en el pie de foto del video subido en TikTok.

Según cuenta la joven en el vídeo de nueve segundos explica que los dos se conocieron en un local nocturno de Tenerife llamado Verónica's y nunca más se volvieron a ver. Los dos no tenían intención de mantenerse en contacto hasta que Sarah-Jayne Snow anunció: "Vas a ser papá en abril de 2023".

Este vídeo cuenta ya con más de dos millones de reproducciones y más de 3.000 comentarios de todo tipo apoyándola. La historia saltó de TikTok a la prensa y en una entrevista con The Sun @sarah.jayne.snow ha asegurado que no busca recaudar dinero y sólo quiere "conocer al padre y que su familia sepa que, si quieren, pueden formar parte de la crianza del pequeño".

"Fue algo consensuado entre dos adultos borrachos. No le pedí su número a propósito y él no me pidió el mío. Fue algo mutuo", explicó sobre el joven del que la única información que tiene es la foto que se hizo con él y que mandó a su hermana por seguridad.

"Pero cuando descubrí que estaba embarazada supe que tenía que intentar encontrarlo. Puedo cuidar a mi hijo sola, pero no quiero que se sienta como si no supiera quién es su padre", ha sentenciado.

Sarah-Jayne estaba de vacaciones con su hermana en un soleado resort de la isla, en Playa de las Américas, en agosto de 2022. Terminó sola a las 5 de la mañana después de que su hermana se fue a casa temprano y dijo que fue ahí cuando el adolescente se le acercó.

Él se ofreció a acompañarla a casa y ella afirma que al principio no quería ir más lejos porque ella tenía 29 años y él 19.

"Realmente sé que estaba mucho más borracho que él. La única razón por la que dormimos juntos fue porque me paró en la calle y me pidió que fuera con él", ha revelado.

Sarah-Jayne dijo que tuvo resaca durante días por lo que nunca llegó a tomar la píldora del día después.

Luego se horrorizó cuando descubrió que estaba embarazada pero tras mucho pensarlo decidió quedarse con el bebé y convertirse en madre por primera vez.