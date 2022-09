Una chica comparte el inesperado mensaje de su ex a punto de casarse y recibe miles de likes

En muchas ocasiones, las relaciones pasadas, vuelven a aparecer en algún momento de nuestra vida. Algunas veces suelen surgir para poder darse otra oportunidad, y otras para reafirmar por qué ya no estamos con esa persona. Incluso si nuestra ex pareja ya tiene una pareja nueva, eso no impide que en algún momento dado vuelva a contactar con nosotros.

En Twitter, la usuario @Lamonamiranda, ha compartido una captura de WhatsApp de una conversación con su ex pareja, y la reacción por parte de los usuarios le ha llevado a acumular más de 100 mil likes.

El contexto de la situación es que vuelve a hablarla como si nada, y en un momento dado de la conversación, dice que tiene algo que decirle. Primero le pregunta que si está con alguien y después el mensaje que menos podría esperarse: "Me voy a casar, quiero darme una vuelta por mi pasado y tú formas parte".

Un mensaje que ha querido mostrar públicamente con sus seguidores y que se ha vuelto viral. Junto con la imagen, la chica escribe "Mi ex me acaba de salir con la siguiente perla", y nada más lejos de la realidad.

Algunos comentarios han criticado la intención de su ex pareja. Así, @PatrondeOlla ha comentado diciendo: "A gente así se les bloquea de por vida".

Otros lo tienen claro y han zanjado la conversación escribiendo que "El hombre lo que no quiere es casarse con 'la mona' que tiene ahora, pretende hacerlo con 'la mona' del pasado. En fin, 'la mona' decide...", de @gajagri.

A su vez, son muchos usuarios los que lamentan que la otra chica, vaya a casarse con alguien así sin saberlo: "Yo solo espero que por solidaridad femenina le hayas dicho a la futura esposa que no cometa semejante error de mterse con ese tipo".

Además de la cantidad de likes que ha recibido, también son más de 4.000 retuits y más de 5.000 citados. Una historia que no ha pasado desapercibida.