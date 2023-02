La chica de los dientes postizos que ha conquistado TikTok: "Estaba a cuatro patas y digo '¡He perdido los dientes!'"

Las noches de fiesta son un momento en el que las personas se pueden volver muy dóciles y vulnerables, sobre todo cuando llevan unas cuantas copas encima. Los creadores de contenido lo saben de sobra, y es por eso que, con cámara y micrófono en mano, se acercan a los grupos de jóvenes que se encuentran en las zonas de ocio nocturno más populares, para preguntarles por cosas que, en una situación normal, nunca se preguntarían. Lo que nadie esperaba era que una de estas confesiones fuese a ser tan surrealista y divertida como para hacerse mega viral.

Esta chica ha conquistado a los usuarios de todas las redes y se ha ganado su simpatía con su carisma y su forma de contar las cosas. En esta ocasión, decidió confesar una anécdota con la que muy poca gente se podría sentir identificada: perdió los dientes postizos mientras estaba teniendo sexo, y tuvo que fingir que se desmayaba para que el chico fuese a buscarle agua y pudiese colocárselos de nuevo. Lo surrealista de la historia y la excelente capacidad narrativa de la chica han hecho que muchos la quieran para su grupo de amigos, ya que está claro que sabe ser el alma de la fiesta.

Ahora, lo que nos preguntamos es si el chico con el que estuvo en ese momento se habrá cruzado también con este vídeo, igual que otros cientos de miles de personas. Si es así, no cabe duda de que se habrá echado unas buenas carcajadas al darse cuenta de que aquel desmayo no tuvo nada de real. Para la próxima, tal vez sería mejor reconocer lo que ocurre y no liarla tan parda con un desmayo fingido. ¡Aunque teniendo en cuenta que ya se ha puesto implantes (de dientes), parece que no le tocará vivir más anécdotas de este estilo!