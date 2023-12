La chica que se ha hecho viral por ser radioactiva y no poder acercarse a los niños

Aunque la radioactividad goce de una muy mala fama en el ámbito mainstream, es un fenómeno físico que ha ayudado a que mejoremos la calidad de vida de muchísimas personas, y el ámbito de la salud es uno de los que más se ha servido de ella. El problema es que estos tratamientos hacen que las personas no puedan acercarse a los niños y los bebés, porque los materiales utilizados para curar o tratar sus enfermedades pueden afectar a su desarrollo si están mucho tiempo junto a ellos. Esta tiktoker acaba de hacerse viral por explicar precisamente este curioso fenómeno.

Esta chica se llama Ara Fiore, y es una cantante que lleva cierto tiempo subiendo contenido a TikTok para intentar dar visibilidad a su música. Ha conseguido hacerse viral después de compartir que está recibiendo este particular tratamiento para su lipedema, una enfermedad sobre la que no se sabe demasiado y que muchos médicos no terminan de identificar bien y, por tanto, de tratar como es debido. Ara ha tenido la suerte de identificar por fin este problema, y dice que, aunque el tratamiento está resultando doloroso, es un alivio haber encontrado por fin la raíz de su malestar.

Los comentarios de este vídeo se han llenado de personas que sufren también de lipedema, y que todavía no han encontrado a un médico que quiera tratar su problema de una forma seria. Por desgracia, no parece que esta tiktoker sea una experta en el tema como para poder orientar a quienes se han cruzado con su vídeo, pero no cabe duda de que esta divertida forma divertida forma de hablar de esta enfermedad servirá para que muchas personas se sientan un poco más comprendidas. ¡Y teniendo en cuenta que, además, puede poner banda sonora a los días de sus seguidores, está claro que tiene mucho que ofrecer a una plataforma como TikTok!