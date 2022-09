Un chico crea una campaña para comprar un saxofón a un músico callejero y las redes se vuelcan

A veces las redes sociales pueden servirnos de gran ayuda para dar a conocer nuestro talento, para encontrar ayuda de cualquier tipo o para dar con oportunidades que, de otra manera, no serían tan fáciles de conseguir. Pero si hay algo que nos hace sentirnos mejores personas de algún modo, es cuando utilizamos las ventajas de las redes sociales para ayudar a otros.

Así, un chico ha dado a conocer en Twitter la situación de un músico callejero que pedía ayuda para comprar un saxofón, su instrumento de trabajo que había perdido hace meses. A través de un tuit que ya ha alcanzado más de 9.000 likes y más de 3.000 retuits, el usuario @pablom_m escribía: "Juan de Dios tiene 64 años y es un músico callejero de Cádiz. Hace un par de meses perdió su saxo tenor, con el que llevaba 30 años. Ahora está pidiendo en la calle para comprarse otro. No sé cuánto vale un saxo tenor, pero ¿abro un crowdfunding y se lo compramos entre todos?".

Lo que comenzó siendo una propuesta para el resto de seguidores, terminó convirtiéndose en un hilo informando sobre las actualizaciones debido a la entrega de las personas en contribuir en la campaña. "Esta tarde me paso por una tienda de instrumentos de Cádiz y pregunto cuánto vale un saxo tenor", era el siguiente tuit.

Más tarde, el mismo usuario continuaba el hilo con una nueva actualización: "Me han escrito muchos músicos profesionales para decirme que lo del saxo tenor varía mucho de precio. Así que he decidido quedar con el hombre a las 17:30, ir juntos a la tienda y que me diga cuál es el saxo que él tocaba. Está muy emocionado. Luego os cuento".

Después llegó el momento del inicio de la campaña, cuando fue con el músico a buscar el saxofón a la tienda de instrumentos y vieron que costaba más de 1000 euros, y aquí fue donde comenzó todo: "Acabo de ir a la tienda con Juan de Dios. El saxo tenor cuesta 1.025€ y estará en Cádiz la semana que viene. He adelantado 500€ con mi tarjeta para que hagan el pedido. Esta noche hago el crowdfunding para quien quiera colaborar. Agradecido si me aconsejáis webs para hacerlo".

Finalmente, lo lograron. "En menos de 5 minutos se ha conseguido los 925€ para comprarle el saxo a Juan de Dios. Por favor, no donéis más. Voy a cerrar la campaña. Sois increíbles. Muchas gracias. Twitter a veces es amor del bueno".

Tras el hilo se podían leer algunos comentarios de usuarios que aplaudían el generoso gesto: "La gente como tú me hace recuperar mi fe en el género humano" y "Héroes sin capa". A la espera de que llegue el saxofón, lo que está claro es que con muy poquito se puede hacer mucho.