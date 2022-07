Cómo es cada signo del zodiaco en el amor: las divertidas descripciones que se han hecho virales en Twitter

No importa si te tomas la astrología en serio o no: siempre es divertido ver cómo otra persona interpreta lo que suelen hacer las personas de tu signo, para ver si coincides o no con el estereotipo. Un hilo viral de Twitter ha querido ahondar en la forma en la que los individuos de uno u otro signo influyen en las personas con las que tienen un encuentro romántico, y su ingeniosa forma de plasmarlo ha arrancado las sonrisas (y los comentarios) de miles de usuarios de esta red social.

Que nadie se ofenda con las afirmaciones que se hacen en este hilo, ya que solo responden a las típicas características que se asocian a los signos en cuestión. Por ejemplo, es muy habitual relacionar a los signos de Tauro o de Escorpio con el terreno sexual; y aunque parezca que salen bien parados por ello, esta asociación también puede provocar más de una decepción a aquellas personas que se las tomen demasiado en serio, y que busquen a una pareja (o amante casual) nacida bajo el influjo de alguna de estas dos constelaciones.

Un signo que parece ser el favorito de los expertos en astrología es Virgo, ya que se lo relaciona con la estabilidad y la fidelidad dentro de las relaciones. De nuevo, será mejor no confiar demasiado en estas predicciones, ya que infunden demasiadas esperanzas en un porcentaje aleatorio de la población. ¡Es importante confiar, pero uno no debe escudarse en la astrología para ignorar las evidencias!

En cambio, Cáncer es uno de los signos que siempre sale peor parado, por su fama de rencorosos y dramáticos. ¡Esto de la astrología no tiene ninguna piedad!

En base a todas estas descripciones de los signos del zodiaco en su desempeño romántico, ¿cuáles son tus postulantes a mejor pretendiente?