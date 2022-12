¿Cómo funciona Twin Strangers? Así es la web que encuentra a tu doble (si lo tienes)

¿Te han dicho alguna vez que te pareces a alguien, has ido a mirar la foto que te enseñaban y no veías ni el más mínimo parecido? A todos nos ha pasado eso de 'te das un aire' y que la comparación sea como la de un huevo y una castaña, pero Twin Strangers es una herramienta que ha encontrado a más de diez millones de personas que se parecen muchísimo.

Lo hacen a través de un programa que analiza los ojos para distinguir las creaciones fake (personajos que pululan por Instagram con vete tú a saber qué intenciones) de seres humanos reales. Los añade a una base de datos ("100% segura", dicen en su web) y compara los datos de la cara.

Hay que subir una imagen de menos de dos megas en la que tengas la mirada apuntando hacia la cámara, donde estés centrado (no valen fotos laterales) y se te vea la faz. Como cuando vas a renovarte el carnet, vaya, y a partir de ahí el misterioso algoritmo empieza a maquinar.

El registro inicial es gratuito, pero como la búsqueda debe costar esfuerzo de computación, te piden 50 céntimos (centavos en realidad, pero es casi lo mismo en euros) para realizar búsquedas adicionales. Cuantas más imágenes subas más posibilidades habrá de encontrar a alguien que sea clavadito.

Desde Twin Strangers no dan un tiempo estimado para encontrarte un doble, porque "depende de la gente que use el sistema". Por supuesto, los clientes de pago tienen preferencia, aunque ni por esas tienes garantía de encontrar a alguien con el que te puedan confundir.

Eso no quiere decir que no pase: Twin Strangers tiene su canal de YouTube plagado de ejemplos de gemelos que parecen separados al nacer y que en realidad no son ni del mismo país. Incluso llegaron a producir una película con el extrañísimo caso de tres chicos que eran idénticos pese a que no tenían nada que ver uno con otro.

Lo curioso de todo este sistema es que la web te permite contactar con tu doble, pero solo si ambos estáis de acuerdo. "Hay veces en los que los Twin Strangers se conforman con ver una imagen tuya", dicen desde la web, "pero no te preocupes: se dice que tenemos siete gemelos vivos en el planeta, así que quizá uno de ellos querrá contactarte". A mí me da un poco de miedo, pero... ¿te imaginas hablar contigo mismo sin ser tú?