Comparte el cartel que aparece repetidamente en su portal y la gente no da crédito

Pasan los años y hay cosas que siguen mantiéndose igual en redes sociales, la gente comparte carteles, mensajes y notas que dejan en sus portales y ascensores.

Nuestro querido Hematocritico fue uno de los primeros en recopilar este tipo de situaciones con su Drama en el portal y después fueron Líos de vecinos los que cogieron el testigo.

En este caso es una usuaria de la red social Threads la que ha compartido un cartel de lo más curioso. Lo sorprendente, más allá del cartel en si mismo, es que no es la primera vez que lo ponen en su portal ya que la situación a la que hace referencia tiende a repetirse.

"No es la primera vez que ponen este cartel en mi edificio las risas que nos hemos echado mi hijo y yo", ha escrito @anabel_botella.

Cartel compartido por @anabel_botella | threads.com/anabel_botella

El cartel dice textualmente: "Rogamos a la persona que tenga la costumbre de regar esta maceta (ya son tres veces) que compruebe que es artificial. Por lo tanto, no necesita agua y cada vez se encharca el patio, con el consiguiente peligro de resbalar. Además, el macetero está deteriorado por la humedad acumulada".

"La otra pensado, se me olvida regar las mías, como para regar las del portal", "Mientras sea agua yo no me quejaría", "Regaladle una de verdad y solucionado" y "Anabel yo propondría otra cosa para que esto no siga fluyendo de la impertinencia que tiene pues cogería y la quitaba la maceta y a tomar por saco" son algunos de los comentarios que han dejado en el post.