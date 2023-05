Comparte la surrealista conversación que ha tenido por WhatsApp con su madre y se vuelve viral: "Vaya vejez me vas a dar"

Las conversaciones de WhatsApp entre madres e hijos pueden ser de todo menos aburridas y muchas pruebas de ello las encontramos en Twitter. Es en esta red social donde muchas personas se animan a compartir las conversaciones más divertidas o sorprendentes que tienen por WhatsApp con sus padres, hermanos, amigos o familiares.

El tuitero sevillano, y guionista del programa de radio El Pirata y su banda, @pabsdt ha compartido por Twitter un pantallazo de la conversación tan surrealista que ha tenido con su madre por WhatsApp y en muy poco tiempo se ha vuelto viral.

La conversación empieza cuando la madre pregunta a su hijo que hora es y su hijo alucinando responde: "Esto era a mí?". Su hijo perplejo por la situación le dice que porque le preguntaba la hora ya que puede verla perfectamente ella misma desde su teléfono móvil.

La madre incrédula le responde: "Es que me he quedado dormida y no entiendo nada, es hoy o mañana".

Su hijo desconcertado le escribe: "Mamá, la hora está en los mensajes que mandas", el chico no sabía dónde meterse después de las preguntas tan absurdas que les estaba haciendo su madre.

Su madre seguía insistiendo y no paraba de hacerle preguntas: "Pero de ayer", pensando que esos mensajes se los había escrito a su hijo otro día.

Su hijo alucinando le respondió: "Mamá, estás hablando en directo. Has dormido la siesta no has viajado en el tiempo". "Jajajaja pues vaya susto", comentaba la madre en un tono

Para finalizar su hijo sentenció la conversación en tono irónico asegurando: "Vaya vejez me vas a dar".

"No pienso añadir nada, simplemente leed la conversación", ha escrito el tuitero en un tuit que en dos días ha superado a los 23.000 me gusta y los más de 2.000 retuits con comentarios de todo tipo bromeando sobre la situación.