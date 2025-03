Comparte un trabajo de primaria por el que consiguió un notable y la gente no da crédito: "Llorando con este trabajo"

Mucha gente tiene la desfachatez de usar internet para copiar sus trabajos del colegio pero algunos casos son demasiado flagrantes. En este tuit viral, un chico llamado Ángel ha recuperado un trabajo que hizo en sexto de primaria sobre Gustavo Adolfo Bécquer, y nadie puede aguantarse la risa al verlo.

Con una portada sencilla estilo WordArt 2003 comienza esta obra de arte, y ya podemos ver anotaciones de una profesora que no sabemos si estaba llorando de risa o tirándose de los pelos. La introducción es digna del mayor de los poetas: "Voy a hablar de la obra: cuando nació cuando murió lo que hizo durante su vida etc. Todas las obra que hizo durante vivía, algunas, de su familia fotos de sus padres con quién se casó etc. Frases famosas de todas las que hizo, y fotografías de él". Con ese comienzo cualquiera quedaría enganchado, menos la profesora, que deja anotado "Mejora redacción".

A pesar de que nos gustaría ver este trabajo al completo, Angel solo puso en el tuit la portada y la última página, que contiene la bibliografía y en la que sin ningún reparo cita tres fuentes: Wikipedia, un artículo de un blog llamado Rimas de colores que publica "Bécquer para niños" y Akifrases.

Muchos están criticando este trabajo completamente sorprendidos porque se llevó un notable a pesar de que su profesora le deja una anotación en la que le pregunta si ha leído algo de su obra, además de que le apunta "copia literal"

La respuesta a este tuit ha sido la esperada: todos flipan de que un trabajo como este se llevase un notable, aunque fuese en sexto de primaria. "Copia literal, no has leído nada de su obra, está mal redactado, te pondré un notable", "Me estás diciendo que podría haberme copiado todos mis trabajos de internet y encima escribiendo como el culo y aun así hubiera aprobado????? me puse la primaria en modo difícil porque quise", "UN NOTABLE TIENE", "Has leído algo de su obra?? Mira que es imprescindib… mira da igual notable JAJAJAJA fan de esa profesora"

Otros no se aguantan la risa: "Dios no podría ser profe chicas me entregan esto y me haría pis de la risa cómo vas a escribir tan mal", "Te ha faltado el link del rincón del vago" o "Akifrases.com me mata. Ganaste la guerra del sudapollismo y te puso un notable", son algunos de los comentarios más duros.