Confiesa cómo se vengó de su acosador en el colegio y recibe una lluvia de respuestas: "Me sentía como una mierda por llegar a tal extremo"

El bullying es una cuestión muy seria sobre la que no se debe frivolizar. De acuerdo con un informe de 2023 realizado por la Universidad Complutense, en España casi 220.000 estudiantes son víctimas de acoso escolar por más de 74.000 acosadores.

Por ello, existen mecanismos de actuación y prevención para evitar que estos casos sigan lastimando a muchos niños y adolescentes. Pero a veces, éstos fallan o no llegan a tiempo, por lo que la persona afectada decide tomarse la justicia por su mano y el alumno termina reaccionando de una forma más o menos acertada. Esto último es lo que han expuesto muchos usuarios de Twitter/X después de que Cristian Ávila haya desvelado en un mensaje lo que le hizo a su abusón.

"En el colegio había un niño que me hacía mucho bullying. Un día se levantó en medio de la clase, vino a mi mesa y se puso a cortarme con unas tijeras mi chaqueta favorita (llevándola puesta). Me dio tanto coraje y tanta ira que agarré un lápiz y se lo clavé en la espalda", aseguró.

Rápidamente, muchos perfiles destacaron que seguro que él quedó como "el malo por clavarle el lápiz tras hartarte, pero él te hizo mil putadas y nadie hizo ni dijo nada hasta que tú se la devolviste". A lo que ese usuario respondió que le echaron una bronca, pero "también sabían que yo siempre era bueno, educado y tal, y que si había hecho eso era porque me habían tocado demasiado los cojones".

Eso sí, aunque "no volvió a meterse" con él tras eso, como él mismo señala, no pudo evitar remordimientos por tener que recurrir también a la violencia: "También te digo que yo después me sentía como una mierda por tener que llegar a tal extremo".

Tras contar su experiencia, muchos se han unido a relatar las suyas propias: "Me pasó algo parecido, pero decidí tomar la opción de darle una tremenda hostia que se escuchara en 10 km a la redonda" (@donvidelamancha), "Me parece excelente. A mi hija le enseñé desde pequeña que le meta un coñazo al que intente hacerle bullying. Tiene permiso mío de clavar lápiz o tijeras. Jamás nadie se ha metido con ella. Ella sabe que jamás se debe burlar de nadie" (@MissExiliada) o "Un aplauso por los que tuvieron el valor ha hacerlo, hacerles frente y plantarles cara. Yo no pude hacerlo... la violencia no está bien, pero día tras días aguantando esto uno explota" (@VictorIniesta19).

Cabe recordar que existen números como el que ofrece el Ministerio de Educación, los cuales están operativos los 365 días del año a las 24 horas, como el 900 018 018. También chats y formularios web, igualmente accesibles para personas con discapacidad que son una herramienta indispensable en la lucha contra el acoso escolar.