El controvertido vídeo que muestra las diferencias entre dos parejas teniendo una cita: una con el móvil y la otra disfrutando el momento

Las citas románticas son momentos especiales que deben disfrutarse al máximo, pero la rutina y la convivencia constante pueden hacer que muchas parejas dejen de apreciar estos momentos de su relación. Prácticamente todo el mundo ha estado alguna vez en la situación de ver a una pareja o a una familia sentada a la mesa, pero en la que todos están mirando su móvil sin decir nada. Este vídeo se ha hecho megaviral precisamente por mostrar las diferencias entre dos parejas que estaban teniendo una cita una al lado de la otra: mientras que unos estaban disfrutando de la conversación, los otros se dedicaban a mirar el móvil sin parar.

Por supuesto, ante un vídeo así han surgido las clásicas críticas que hablan de que las personas cada vez disfrutan menos de lo que están haciendo y viven más encerradas en sus móviles. Si bien es cierto que hay ocasiones en las que las personas miran el móvil cuando no deberían, no es justo meterse con estas personas solo por lo que ocurre en los diez segundos que dura el vídeo. Puede que la otra pareja lleve todo el día unida, y que hayan querido descansar un momento para hacerse alguna foto y responder a los mensajes pendientes.

La lección verdaderamente importante que se debe tomar de este vídeo es que es necesario valorar el tiempo que se pasa con la propia pareja. Mirar el móvil no es sinónimo de estar pasando de una persona, pero no hay que olvidarse de prestar la debida atención a las relaciones y a los momentos de intimidad como este, para que nunca se pierda el interés de uno por el otro. ¡Además, nunca se sabe cuando puede haber un tuitero listo para grabarte por comportarte como no debes en las citas con tu pareja!