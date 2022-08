Más información Un joven fue descubierto durmiendo en el porche de unos vecinos después de un día de fiesta

En una comunidad, es muy habitual encontrarse con vecinos que apenas tienen empatía con el resto, que casi no salen de casa y viven amargados constantemente. Me atrevería a decir que toda comunidad de vecinos posee al menos una persona que cumple estas características.

No entiendo cómo puede haber gente de este estilo. Una minoría de personas que son incluso capaces de coordinar y mandar sobre el resto de la comunidad (normalmente son las únicas personas que se presentan candidatos a la presidencia). Pues bien, estas personas, para asegurar que haya un ambiente de paz y tranquilidad, recuerdan al resto de vecinos lo que se puede hacer y lo que no. Para ello, llegan a poner carteles informativos con amenaza de denuncia si no se cumplen esas normas.

Es evidente que, ante este tipo de personas, haya otras que no quieren hacer caso al vecino que ha colocado el cartel. Incluso llegan a responder de forma muy contundente a este tipo de carteles. El último, uno publicado por la cuenta que le encanta el salseo entre vecinos (@LiosdeVecinos) en su cuenta de Twitter. El post ya tiene más de 2.000 'me gusta' en menos de un día.

En el post aparece uno de estos típicos y molestos carteles informativos en los que indica que están prohibido "los juegos de pelota y otros que ocasionen molestias". Además, el cartel añade: "Bajo denuncia". Algún vecino molesto y harto de no poder hacer nada en su propia urbanización, dejó una contundente respuesta en forma de grafiti: "Entonces nos drogamos".

Las respuestas a esta publicacion se encuentran muy divididas. Hay usuarios que realmente apoyan a los que dejaron la "firmita".

Y otros que ven con buenos ojos lo que indica el cartel.

Lo realmente interesante es que esta respuesta no es ninguna novedad. Ni aquí ni en otro país.

VER MÁS: ¿Es tu crass? Una madre consigue el teléfono de un vecino para su hija y este responde en Twitter