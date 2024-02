Critica a una farmacéutica por no venderle un antibiótico sin receta, y se lleva la bronca de todos en redes

Cuando un hijo se pone malo, es inevitable que los padres se preocupen y quieran cuidarle de la mejor forma posible para que este vuelva a encontrarse bien. Y, precisamente por ello, la mayoría tiende a recurrir a los médicos con la esperanza de que estos puedan ayudarles y aconsejarles de la mejor forma para cuidar de ellos, algo que ocurre especialmente cuando el niño es pequeño. Pero, pese a que los padres saben que estos profesionales están totalmente preparados en el ámbito de la salud, hay quienes no pueden evitar actuar con una superioridad moral que les hace sentir que saben más que los propios médicos.

Y, por lo que parece, este es el caso de la protagonista de este vídeo viral, en el que una madre se muestra muy indignada porque una farmacéutica no ha querido venderle un antibiótico sin receta. Pese a que la mayoría saben que hay medicamentos que no pueden comprarse sin ella, esta chica quiso intentarlo de todas formas después de que su médico no le recetara ningún antibiótico para curar la gastroenteritis de su hijo, algo que parece que ella no entiende. Porque, pese a que le da varias indicaciones para que el pequeño se mejore y consiga recuperarse, ella consideraba necesario darle también algún medicamento.

Esto es algo que ha provocado muchas críticas hacia ella en las redes, ya que incluso después de haber escuchado a dos profesionales de la salud como son un médico y una farmacéutica, ella sigue creyendo que tiene razón en este tema. Pero, a diferencia de lo que ella cree, la realidad es que estos profesionales han hecho lo que era mejor para su hijo, motivo por el que los usuarios también han querido aplaudirles a ellos.

Sin duda, la automedicación sigue siendo un gran problema dentro de la sociedad, ya que son muchas las personas que optan por tomarse medicamentos sin ningún tipo de receta ni recomendación médica. Y, como ocurre con esta chica, es bastante común que algunos padres consideren que es una buena idea el darle antibióticos a sus hijos sin escuchar primero la opinión de los profesionales, algo que, en realidad, puede ser mucho más perjudicial que beneficioso para ellos.