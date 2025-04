¿Cuándo te haces adulto? Una tiktoker desvela cuál es el momento exacto en el que ocurre

A lo largo de la vida, hay muchos momentos clave que pueden marcar la transición a la adultez. Aunque lo más lógico sería considerar la mayoría de edad como ese punto de inflexión, muchas personas identifican otros hitos, como independizarse y mudarse de la casa familiar.

Recientemente, la popular tiktoker española Carolina Moura (@carolynnna) compartió en su cuenta de TikTok un vídeo en el que revela el pequeño pero significativo detalle que le hizo darse cuenta de que ya es adulta.

Coincidiendo con la semana de su cumpleaños, Carolina explicó cuál fue el instante exacto en el que sintió que había cruzado esa línea: "¿Sabes cuándo te haces adulto? Cuando se te acaba el abono joven. Mi cumpleaños es en dos días y cumplo 26, así que se acabó el chollo. Los ocho pavos se acabaron, ahora pagamos casi 22."

Con estas palabras, la influencer se refería al abono de transporte del metro de Madrid, cuyo precio reducido de ocho euros mensuales está disponible solo para jóvenes menores de 26 años. Aunque este cambio puede parecer menor, para los madrileños supone un claro recordatorio de que han dejado atrás la juventud. En otras ciudades de España, este beneficio no existe o funciona de manera diferente, por lo que su impacto puede no ser el mismo.

Entre risas, Carolina expresó su descontento con esta nueva realidad: "Ay, no. No me apetece nada vivir este momento. Me estoy dando cuenta de que, cuando pase por el bus, ya no va a sonar 'pi pi', va a sonar un simple 'pi'. Todo el mundo sabrá que tengo 26 años o más."

Para inmortalizar la despedida de su abono joven, la creadora de contenido grabó el momento en el que lo utilizó por última vez en una estación del metro madrileño. Mostrando la pantalla de pago, exclamó nostálgica: "Quiero recordar este momento para siempre. Ocho pone aquí."

"Perdona cumplí 26 en 2019 y automáticamente se me pasó al abono adulto y no había el descuento de ahora", le ha dicho una persona en los comentarios. Claramente el tiempo pasa volando.