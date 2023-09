Cubre toda la cocina de sus padres con chocolate: una broma que sale mal

Hay ocasiones en las que el ser humano sorprende simplemente por las ocurrencias que tiene, y esto es precisamente lo que ha conseguido el TikTok que ha publicado Kaihspeakup, a quien le ha parecido buena idea cubrir de chocolate la cocina de sus padres. Y, como era de esperar, este vídeo no ha tardado en hacerse viral, hasta el punto de superar los 57 millones de reproducciones, logrando así sorprender a la vez que confundir a muchas de las personas que se han encontrado con este vídeo.

Pero, más allá del gasto que puede haber supuesto cubrir toda la cocina de chocolate, lo que más ha preocupado a muchos usuarios es el hecho de tener que limpiarla luego. Porque, a diferencia de lo que uno podría pensar al escuchar que han llenado la cocina de chocolate, este tiktoker no se ha limitado a untar de chocolate la encimera de los muebles, sino que se ha encargado de cubrir absolutamente todo. Desdelas paredes hasta los muebles y utensilios, no ha habido parte de la cocina que se haya librado de esta dulce cobertura.

Afortunadamente, el tiktoker ha revelado que, aunque la idea de por sí fuera una locura, no la ha hecho tan a lo loco como puede parecer. Y, precisamente por ello, tuvo en cuenta que después de hacerlo tendría que limpiarlo, por lo que se encargó de cubrir todo con un film de plástico y untar allí encima el chocolate, en lugar de hacerlo directamente sobre las paredes y los muebles.

Por tanto, el proceso de limpieza no debe haber sido tan complicado y agotador como parecía, algo que, sin duda, no cambia que la idea que ha tenido este joven resulte una completa locura. Pero, por lo menos, la casa habrá ganado un agradable aroma a chocolate, algo que no sería de extrañar que haya antojado a toda la familia a comerse algunos dulces.