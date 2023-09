No se saben el cumpleaños de sus hijos ni el color de sus ojos: la bronca viral a estos padres

Durante muchos años ha habido muchos padres que se han escudado en el hecho de que trabajan mucho para justificarse a la hora de no cuidar de sus propios hijos. Porque, aunque la mayoría de ellos conviven y están junto a ellos, la realidad es que esto no significa que se hagan cargo de todas las responsabilidades que supone tener un hijo, como puede ser el hecho de hablar con sus profesores o simplemente saberse su cumpleaños.

Y, aunque a día de hoy la mayoría de las madres también trabajan y traen dinero a casa, parece que algunos siguen evadiendo estas responsabilidades. Porque, por mucho que aseguren que mantienen una buena relación con sus hijos, la realidad es que algunos apenas saben nada de ellos, algo que ha quedado demostrado en un TikTok viral en el que les han hecho preguntas básicas a algunos padres que iban paseando junto a sus hijos.

Desde preguntarle cuándo es su cumpleaños o su asignatura favorita, hasta el punto de pedirles que les digan de qué color tiene los ojos su hija. Pese a que el tiktoker le hizo preguntas tan sencillas como estas, los padres que han aparecido en este TikTok han sido incapaces de responder correctamente, hasta el punto de que uno de ellos se ha olvidado de que el cumpleaños de una de sus hijas había sido el día anterior.

Además, por si esto no fuera suficiente vergonzoso para estos padres, al final de este mismo vídeo aparece una madre que consigue responder a cada una de las preguntas que este le hace sin problemas. Y, en su caso, fueron tan específicas como saber quién es su dentista o el nombre y apellido de cada una de las mejores amigas de sus hijas.

Esto es algo que ha molestado mucho en las redes, porque por mucho que pasen los años parece que hay padres que siguen prefiriendo no aceptar sus responsabilidades y no se esfuerzan ni en recordar los datos más básicos de sus hijos. A raíz de esto, muchos usuarios han confesado que no se extrañan de que se celebre mucho más el día de la madre, ya que hay padres que siguen dejando toda este peso en los hombros de las mujeres, y no se preocupan en conocer un mínimo a sus hijos.