¿Se debería poder usar el baño de un bar sin consumir? El polémico tuit que ha abierto el debate en redes

A muchos nos ha pasado aquello de tener que ir con urgencia a un aseo, pero no encontrar ninguno por la calle ni ningún local en el que poder entrar. Sin embargo, cuando finalmente localizas un establecimiento con baño, muchos de ellos te cobran por usarlo, además de los problemas que podamos encontrar después con el papel higiénico. Este hecho siempre ha provocado un gran enfrentamiento entre los bares y los que quieren usar sus aseoo. Y, precisamente, es lo que le ocurrió a esta persona que te presentamos a continuación.

La conocida cuenta de Twitter @soycamarero ha compartido una reseña de una persona que escribe lo siguiente: "Son unos maleducados, entro al baño de urgencia y me hacen pagar una coca cola de 2,60, eso sí los baños muy limpios". Sin embargo, este comentario ha recibido una respuesta por parte del local: "Lamentamos mucho su mala experiencia, pero nuestros aseos no son públicos, es de lógica cívica y coherente, que todos los clientes que usen las instalaciones, deben de realizar, alguna consumición, ya que mantener limpios los baños, es lo mínimo de servicio que ofrecemos. Así que, lo de "maleducados" sobra".

Está claro que esta reseña es una clara muestra de lo que se vive día a día en los restaurantes. Por ello, el tuit ha abierto un gran debate en las redes. La publicación ha conseguido 512,7 mil reproducciones y muchas personas han dejado su comentario. Algunos usuarios destacan el hecho de que a penas existen baños públicos en la calle: "El debate, para mí, no es si se debe consumir o no para usar el baño de un bar, sino, más bien, por qué no hay (casi) baños públicos. Es de locos que en una ciudad no haya ni un solo baño en la calle".

Sin embargo, también encontramos gran número de comentarios defendiendo al local: "Cuando la gente de la calle se queja porque no les dejamos usar el aseo si no consumen siempre les digo lo mismo. Entre usted a la peluquería de la esquina, o a la oficina del notario del portal de al lado y pregunten si pueden usar el aseo. Nuestros aseos no son públicos" o "No veo que nadie le obligara a gastarse 2'60€ en un refresco. Podía haber pedido un café o algo simbólico. Pero estoy a favor de que se tenga que consumir algo para usar los baños".

Por el contrario, algunos defienden a la persona que entró al aseo con urgencia: "Independientemente de la opinión personal, los baños en la hostelería son públicos, salvo derecho de admisión, que no sería lógico para usar el baño. Hoja de reclamaciones, y si no la dan, la policía local. Obligar a consumir esta fuera de lugar" o "Ni en el corte inglés te hacen comprar unos pantalones, ni en el Eroski un manojo de tomates por ir a mear. Con una hostelería sobredimensionada y con tanta competencia, tratar mal a las personas es la mejor forma de cargarse el negocio cuando empiecen a venir mal dadas".