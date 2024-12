Decidió jugar a Escuchamos, pero no juzgamos y no salió del todo bien

TikTok, la popular plataforma de videos cortos, sigue siendo un hervidero de challenges y trends que rápidamente se vuelven virales, como Give me my money o Hope Core. El último en conquistar la red es "Escuchamos, pero no juzgamos", un formato humorístico para compartir confesiones, pensamientos o historias que ya os descubrimos en esta otra noticia.

El concepto es tan simple como efectivo: en un video, los participantes revelan confesiones o pensamientos después de pronunciar la frase: "Escuchamos, pero no juzgamos". Sin embargo, lo que hace que este trend sea tan llamativo y divertido es que no siempre termina bien, como demuestra un video publicado por la tiktoker @sofiaaortiiz junto a su hermano.

"Mejor no quiero jugar", escribió Sofía en el video que ha acumulado 460.000 reproducciones, 30.000 likes y casi 500 comentarios.

El video comienza con Sofía siendo bastante directa al confesarle a su hermano que, en ocasiones, le dice que va guapo cuando en realidad piensa que va vestido como un payaso. Aunque es un comentario ofensivo, no parece demasiado grave, y claramente lo dice con intención de provocar. Sin embargo, lo que sucede a continuación cambia el tono del juego.

El hermano, que parece haber entendido demasiado bien las reglas del trend, responde a Sofía diciendo que a veces le dice que ha adelgazado cuando en realidad la ve más gorda. Este comentario, visiblemente hiriente, deja a Sofía sin palabras. Su expresión se entristece, mientras él pregunta con cierta inocencia: "¿No era así el juego?".

El video ha desatado una ola de reacciones entre los usuarios, quienes han dejado comentarios como: "Ese juego no se puede jugar ni con niños ni con borrachos: siempre dicen la verdad", "Empiezas creyendo que eres el rival más fuerte pero te pasan por encima" o "Quiero un autógrafo de ese crack".