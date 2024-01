Decora su casa para celebrar la llegada de 2024, y termina enviando un mensaje de socorro a sus vecinos

Ya sea Halloween, Navidad o cualquier otra celebración, cuando llega una fecha señalada, son muchos los que disfrutan decorando toda su casa con la temática de esa celebración en concreto. Pero, aunque quizás por dentro se ve todo espectacular y ha quedado increíble para los invitados, hay partes de estas decoraciones que pueden terminar jugándoles una mala pasada a los dueños de la casa. No porque pueda suponer un peligro, sino porque desde fuera puede llegar a reflejarse un mensaje totalmente distinto al que querían transmitir.

Y esto es precisamente lo que le ha pasado a una familia que ha puesto los globos de 2024 en su casa para celebrar la Noche Vieja. Porque, aunque desde dentro debe leerse perfectamente, desde fuera tan solo se ven los números "202" al revés, lo que provoca que estos pasen a leerse como "SOS", algo que ha hecho mucha gracia a este tuitero, y que no ha dudado en compartirlo con los demás usuarios.

A raíz de esto, son muchos los que han señalado la posibilidad de que la policía haya terminado yendo a hacerles una visita por año nuevo, ya que no sería de extrañar que alguien hubiera pensado que realmente estaban pidiendo ayuda y hayan llamado por si acaso. Pero, aun así, la mayoría se imagina que no se trata más que de un error, motivo por el que muchos han bromeado con la posibilidad de que el motivo por el que está pidiendo ayuda es porque no aguanta la cena familiar.

Por otro lado, hay quienes han aprovechado este tuit para compartir algunas vivencias similares que se han encontrado a lo largo de sus vidas, como es el caso de otro tuitero que confiesa que se reía cada vez que una compañera de trabajo le escribía un correo. Porque, debido a que se llamaba Socorro, siempre los terminaba escribiendo "un saludo, socorro", algo que le hacía mucha gracia. Sin duda, hay ocasiones en las que lo más divertido terminan siendo simplemente los errores o los detalles más absurdos.