Deja una nota quejándose de su vecina y recibe una respuesta con una firma brutal: "Atentamente la botafumeiro"

Sabemos que hay personas más sensibles que otras a los olores, al igual que sabemos que existen personas con mayor predisposición de tratar ciertos problemas cara a cara. El problema surge cuando estos dos aspectos se enfrentan, pues surge una disputa como ha ocurrido con estos vecinos de Algeciras.

La convivencia entre vecinos es muy complicada, como ya demostraron en su carta las jóvenes que pedían a su vecino que no les escupiera en su puerta. Como sabemos que este tipo de historias os encantan, hoy os traemos otra de lo más graciosa y peculiar.

La cuenta de Twitter @Silpepo ha compartido dos fotos de los carteles que han pegado varios vecinos en el que suponemos que será su edificio. En el primero de ellos se lee: "Perdona, a la que quema el incienso: que lo queme dentro de su casa, yo no tengo por qué oler cada vez que paso por el portal el olor a incienso, ya que me molesta y me cuesta respirar. Perdona las molestias y gracias".

Esta nota tuvo su efecto, pues este vecino recibió una contestación por parte de la aludida, también en forma de cartel. En este caso, la vecina del incienso consiguió una nota mucho más elaborada, escrita a ordenador y con varios dibujos. "Estimad@ vecin@, después de 23 años viviendo en el bloque, hubiese sido más sencillo hablar directamente conmigo ya que me considero una persona racional. Atentamente, la botafumeiro".

Sin ninguna duda, la despedida de esta última nota se trata de una verdadera obra de arte del sentido del humor. Esto ha demostrado que en la vida siempre es mejor tomarse las cosas a bien y sin rencor y, por supuesto, con un toque de gracia.

Esta historia ha sido compartida en la conocida cuenta de Twitter @LiosdeVecinos y en pocas horas ha conseguido 11,7 mil reproducciones. Además, las personas que han comentado la publicación han aplaudido la respuesta de la vecina, haciendo especial mención al nombre con el que firma el cartel, "la botafumiero".