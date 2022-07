Deja una reseña negativa a un bar, el dueño responde y se arma un intenso debate. ¿Quién tiene la razón?

Más información El jefe de un restaurante en Salamanca sale en defensa de sus camareros ante una reseña falsa y todos le aplauden

Como ya sabemos, en Google existe una gran cantidad de opiniones y reseñas sobre cualquier lugar o centro. Muchas de estas reseñas pueden llegar absurdas o fraudulentas, como la que comentamos sobre el restaurante que no tenía platos azules.

Sin embargo, la reseña de hoy muestra el resultado de una bronca de bar entre unos clientes y un camarero. El usuario de Twitter @soycamarero, centrada en subir reseñas y memes sobre la hostelería, publicó el tuit e instantáneamente se generó un debate entre una acción muy repetida en España: ¿está bien llevar comida de otro local o no debería hacerse?

El texto de la publicación que acompaña a las imágenes con la reseña ya llama a los usuarios a posicionarse: "Debate: comida de otro local si, no o depende?" Además, muestra las versiones de los dos bandos, tanto el cliente que salió muy descontento por el local, como el jefe del bar.

La historia gira en torno unos clientes que trajeron comida del local de al lado. El camarero les llama la atención por haber traído comida de otro establecimiento y los clientes le amenazan con publicar una mala reseña en Google (cosa que hicieron).

Los clientes ven como un gesto de mala educación llamarles la atención por haber traído comida de otro lugar y acaban criticando el precio que pagaron por unas cuantas cervezas.

Por el otro lado, tenemos la versión del bar, quienes aseguran que la pizza no era solo para los niños, sino para toda la mesa. Además, los precios que tienen son competitivos para lo que pidieron.

Pues bien, estas dos versiones han dado lugar a una gran cantidad de respuestas, tanto a favor como en contra de ambas posiciones. Por ejemplo, la que deja la usuaria @SandraN31405347 sobre traer comida de casa si no se tiene mucho dinero: "Yo creo que se puede consumir comida de tu casa o sea si estás trabajando y no puedes permitirte tomar un bocadillo de allí pues pides una consumición y no creo que esté mal".

O la opinión que deja @CamareRuchOoo sobre no traer comida de otros lugares: "De verdad es necesario advertir que no se puede introducir comidas o bebidas del exterior? Yo creo que no. Es de cajón".

