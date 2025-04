Una mujer pasa de aparentar 80 a 30 años en segundos gracias al maquillaje: el vídeo que está dejando loco a Internet

Las redes no salen de su asombro después de que se haya viralizado un vídeo que desafía todos los límites conocidos del maquillaje. En las imágenes, una mujer de avanzada edad comienza aplicándose generosamente una base de maquillaje en la cara. Tras un corte de edición, reaparece completamente maquillada, luciendo una piel joven y tersa que hace difícil creer que se trata de la misma persona.

El vídeo no tardó en hacerse viral, y con él llegó un aluvión de teorías. Mientras algunos usuarios aseguran que estamos ante un truco de edición —con filtros de rejuvenecimiento o incluso el uso de dos personas distintas—, otros defienden que el maquillaje ha logrado una transformación tan impactante como real.

Las reacciones no se han hecho esperar. Desde comparaciones humorísticas —"ni mi ex me mintió tan descaradamente"— hasta advertencias en tono de broma como "nuevo miedo desbloqueado", el fenómeno ha encendido el debate sobre los límites de la apariencia en la era digital. Otros, más escépticos, apuntan que "la primera cita debería ser en una piscina", en referencia a comprobar la veracidad del maquillaje.

Más allá de la veracidad del vídeo, el contenido ha servido para poner sobre la mesa una vez más la potencia de la industria del maquillaje y los efectos de la edición en las redes sociales. La idea de transformar radicalmente el aspecto físico en apenas unos minutos fascina y asusta a partes iguales, dejando claro que, en internet, no todo es siempre lo que parece.

Mientras tanto, el vídeo sigue acumulando millones de visualizaciones y dividiendo opiniones en TikTok, Instagram y X, demostrando que pocas cosas capturan tanto la atención colectiva como los límites entre la ilusión y la realidad.