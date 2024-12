Dejan esta desagradable reseña en un restaurante y el dueño responde con brutalidad: "Vale bizco se quién eres"

Un enfrentamiento entre un cliente insatisfecho y el dueño de un restaurante ha dado mucho de qué hablar en redes sociales. La discusión, publicada en la popular cuenta de X @soycamarero, se ha convertido en un fenómeno viral debido a la contundencia (y el nivel de insultos) de la respuesta del propietario del establecimiento.

Todo comenzó con una reseña en la que el cliente expresaba su descontento, no solo criticando el trato recibido, sino atacando al dueño con comentarios personales: "El dueño es buena gente, pero por culpa del hijo y las maneras tan chulas de contestar a un cliente que ha ido a comer a montones de veces, jamás iremos a comer más allí. Ale, gordete, a seguir con esa actitud que restaurantes hay a montones”, escribió el comensal.

Sin embargo, la respuesta del restaurante no solo igualó el tono de la crítica, sino que fue aún más allá: "Vale, bizco, sé quién eres y se ve las ganitas de atención que tu 'mujer' no te da. Si eres tan hombre, no te escondas y esperes tres semanas para poner la reseña. Me dices 'gordete' en la cara, machote, porque si por un café te pones así después de que te hemos regalado chupitos miles de veces y hasta un Marlboro gratis, no mereces respeto. Por un café, dejas de venir... Pues con el menú tuyo y de tu hijo nos limpiamos el siempre sucio. Esperamos no volverte a ver, porque clientes así sobran en este mundo."

La agresiva interacción dejó boquiabiertos a miles de usuarios, quienes no tardaron en compartir sus opiniones sobre la disputa. Mientras algunos se reían del intercambio, otros criticaron la actitud de ambas partes.

"De curso no pasará ninguno. Los dos suspendían Lengua en el colegio, el dueño, nota aún más baja”, comentó un usuario. Otro advirtió: "Está en su derecho de contestar, pero hacerlo así te retrata y te desacredita”.

El incidente plantea un dilema interesante sobre cómo los negocios manejan las críticas en redes sociales: ¿es válido responder con la misma dureza o conviene mantener la compostura para proteger la reputación? Sin duda, este caso quedará como ejemplo de lo que ocurre cuando la diplomacia queda fuera del menú.