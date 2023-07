La demoledora conversación de WhatsApp por el alquiler de un piso: "A esos ratas nunca más"

Aunque ya nos hemos acostumbrado a mandar un Whatsapp antes que llamar o quedar en persona para hablar ciertos temas, no siempre es la mejor opción.

Las apps de mensajería pueden jugar en nuestra contra, y un mensaje mal mandado puede desencadenar una catástrofe.

Y si no que se lo digan a la casera que protagoniza la conversación que ha compartido en Whatsapp el tuitero argentino @JoeTolosa.

"Un amigo mando un mensaje para consultar por un alquiler. Probablemente nada me vuelva a causar tanto hasta que termine el año", dice en la publicación viral.

En el tuit hay una errata (falta una palabra), pero el usuario aclara en las respuestas que a lo que se refería es que probablemente nada le vuelva a causar tanta furia ni tanta angustia.

El motivo de cabreo del usuario viene por lo que muestra en la captura que adjunta al tuit. Tras presentarse, su amigo le dice a su casera: "Le pedí tu número a mi viejo para saber si existía la posibilidad de alquilar el departamento".

"Está alquilado muy bien este año y el próximo muy posible que también", le contesta el propietario. Hasta ahí todo normal, pero entonces WhatsApp se la lía.

Entonces el siguiente mensaje que le llega al inquilino se ve que claramente no era para él, y que se lo escribiría la casera a alguien más pero se equivocó de chat.

"El boludo del hijo de Osvaldo me llamo para el departamento. Le respondí que está alquilado por 2 años, así no me jode. Porque a esos ratas nunca más", le dice.

Por suerte, alguien preguntó al tuitero cómo seguía la historia y la respuesta del inquilino no tiene desperdicio.

"Lili creo que te equivocaste de número", comienza diciendo. Sin duda, un mensaje que haría palidecer a cualquiera que lo reciba. "Ahora me queda claro el tipo de persona que sos", continúa.

"No somos ratas, no estamos llenos de plata como otras personas, y si te pareció poco lo que te ofrecimos en su momento, podríamos haberlo charlado", le dice a la casera, poniéndola en su sitio.

¿Se trataría de defender la casera? Sabemos que no. Como aclara @JoeTolosa en un tercer tuit: "LO BLOQUEÓ SIN RESPONDER. JAQUE MATE". La victoria moral fue para el inquilino.

Muchos usuarios están reaccionando al tuit, que se acerca a los 4.000 retuits y a los 86 mil 'me gusta'. Los más indignados incluso piden filtrar el número de la casera.

Sin embargo, otros aprovechan para compartir situaciones similares. Como esta, donde quien se equivocó no fue la otra persona, sino la madre de la tuitera.