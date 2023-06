La surrealista conversación entre el dueño de un piso y un inquilino: "La cara dura que tiene la gente por favor"

El mundo de los alquileres de piso y de encontrar una vivienda se está volviendo cada vez más complicado. Además la aprobación de la nueva Ley de Vivivenda el 24 de mayo está provocando mucha agitación en el mundo inmobiliario.

Esta no es la primera vez que compartimos con vosotros una conversación entre un casero y un inquilino o alguna situación incómoda relacionada con el alquiler de una casa que se ha vuelto viral como las que suele compartir habitualmente @elzulista.

En este caso ha sido el tuitero @Icxrusflying el que ha querido compartir la indignante y surrealista situación que vivió recientemente cuando estaba intentando alquilar una habitación en Madrid.

Carlos tuvo esta conversación con la que iba a ser su casera y compañera de piso y todo el mundo está alucinando. El tuit lo han visto más de 160.000 personas, ha acumulado 5.000 'me gusta' y está generando un montón de empatía por parte de gente que ha vivido situaciones similares.

En la conversación de WhatsApp se ve como la dueña le pregunta si teletrabaja y Carlos le responde que lo hace dos veces por semana. Eso hace que la dueña le descarte ya que "es que el único espacio que hay en casa para poder teletrabajar lo uso, entonces busco a alguien que no teletrabaje. Lo siento".

El tuitero le responde que "yo trabajo en mi habitación" y ahí es cuando la casera suelta la frase más indignante de todas. "Ya, pero estoy buscando una persona que esté en casa lo menos posible y ya me han hablado varias que encajan. Suerte con la búsqueda".

"Hombre pues pagar un precio para luego no poder estar en casa, faltaría más", sentencia Carlos alucinanado por que alguien quiera alquilar una habitación pero no quiera permitir que el inquilino use las zonas comunes de la casa.

"'busco una persona que esté en casa lo menos posible' si quieres te pago el alquiler pero me bajo a dormir al puente en el descampado de detrás", le comentó @albertroxass.

Por su parte la tuitera @Shirocreate cito el tuit contando que había vivido una situación similar en la que " no me sentía cómoda saliendo de mi habitación".