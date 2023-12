La demoledora respuesta de una madre a este mensaje de su hija swiftie

Especialmente para las personas más jóvenes, las redes sociales son una buena forma de mantener el contacto no solo con amigos y conocidos, sino con sus propios familiares. De hecho, en menos tiempo de lo que parece, ya habrá adolescentes abriéndose cuentas de Twitter o de Instagram con padres que a su edad estaban haciendo lo mismo.

Por eso no es raro encontrarse capturas como una de las últimas que se han vuelto virales en Twitter, en la que una usuaria (@SifriMillennial) comparte el mensaje que le escribió su propia madre a través de Instagram, en respuesta a una de sus historias.

Como se puede apreciar en el pantallazo, la autora del tuit publicó en sus stories una foto de la cantante estadounidense Taylor Swift, quien cumplió 34 años el pasado 13 de diciembre, junto a un texto que dice: "Hoy es el cumpleaños de la mujer que me crió. Perdona mamá".

Lo que quizá no se esperaba esta swiftie es que su propia madre respondiera a esta inocente provocación, y lo cierto es que lo hizo con una frase lapidaria como pocas. "Que te lave la ropa", le suelta su madre, como se puede ver en la captura viral.

Además de los 28 mil likes y los casi 900 retuits a esta tuitera, las respuestas se han llenado de cumplidos hacia la madre. "Se levantó con ganas de tirar los factores", comenta alguien. Como era de esperar, no es la primera fan de Taylor Swift a cuya madre le lanza comentarios similares. "A mi me dice que me mantenga", responde otra persona. En los citados, una chica adjunta lo que le responde su padre cada vez que le pide dinero: "Que te lo de Taylor".

En un segundo tuit, publicado después de que el primero se hiciera tremendamente viral, la usuaria comparte otra captura de una conversación con su madre, esta vez por WhatsApp. "Mi mamá ahora le está haciendo seguimiento a las interacciones del tweet", comenta, y se puede ver que ella le informa de que ya lleva "25k de likes reina". "La más viral!!", contesta ilusionada su progenitora. "Te han visto cuatrocientas mil personas y todo el mundo dice que eres una reina", le explica, a lo que ella responde con total naturalidad: "Mejor".