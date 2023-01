Los anuncios de coches Twingo en Wallapop que todos están compartiendo tras la sesión de Bizarrap y Shakira

La BZRP Music Sessions #53 que ha sacado Bizarrap junto a Shakira está batiendo todos los récords y se ha convertido en el mejor debut latino de YouTube acumulando 50 millones de reproducciones en menos 24 horas.

El tsunami provocado por la canción con una demoledora letra dirigida a Gerard Pique y Clara Chía continua generando reacciones y repercusiones de todo tipo. Ya recopilamos los mejores memes que estaba dejando la canción y ahora nos centramos en los varios anuncios de Wallapop mencionando a Shakira que están circulando por WhatsApp y redes sociales.

La letra de la canción está llena de pullas y dardos hacía Piqué pero también tiene algunas referencias a su actual novia, Clara Chía. "Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio o A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú" son algunas de las expresiones que le dedica a la joven y que han provocado muchos de los comentarios en redes sociales.

Es justo esa frase la que han aprovechado varios usuarios para crear supuestos anuncios de Wallapop de coches Renault Twingo con descripciones graciosas que hacen referencia a Shakira y Piqué.

A mi me llegó este por WhatsApp que también ha compartido @shaqt3 entre otras cuentas de Twitter.

"Renault Twingo del 2005. He bajado el precio porque la Shakira ha decidido hacerle una canción al Pique en vez de hablarlo como personas adultas sugiriendo que el Twingo es una puta mierda de coche. La próxima vez di que te ha cambiao por un piso de céntrico de 90, cuadrados con balcón a ver si también baja de precio desgraciada", dice el anuncio.

El anuncio que ha sido creado horas después de la canción parece que es claramente falso y esta editado ya que los anuncios de coches de Wallapop tienen un sistema de verificación distinto, no puedes crearlos asi como así y no he conseguido encontrarlo en la aplicación.

Este otro anuncio si que lo he encontrado en Wallapop, he hecho el pantallazo yo mismo, y es igualmente desternillante.

Anuncio de un Twingo en Wallapop | Wallapop.com

Esta creado por Sergio de Valdemoro que tiene a la venta un Renault Twingo del año 2000 por 850 euros. La descripción es fantastica: "Vaya parece ser que Shakira también ha comprado Wallapop porque me quitan todo el rato el anuncio. Bueno voy a ser breve, Renault twingo 1.2 60cv va como un tiro y consume muy poco por mucho que lo menosprecie la rubia esta".

"El coche está perfecto ITV y mantenimientos al día, y encima se hace cama, si queréis saber q tal se duerme hablar con Piqué y Clara q ellos lo saben. Y poco más desde aquí pedir a wallapop q no me quiten el anuncio y por favor Shakira si te apetece bajar el precio d algo q sea el de la luz y no el de un twingo de menos de 1000€", sentencia.