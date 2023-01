La BZRP Music Session de Shakira se convierte en el mejor debut de la historia de una canción latina

Apenas ha pasado un día desde que viese la luz la BZRP Music Session de Shakira y, como era de esperar, las redes se han vuelto absolutamente locas con el asunto: análisis en profundidad de todas sus "indirectas", reacciones de grandes figuras de distintas plataformas, recuperación de viejos tuits de Piqué… Los usuarios han inventado mil y una maneras de dar bombo a este lanzamiento, y tanta promoción ha tenido su efecto: esta canción se ha convertido en el mejor debut de la historia de un tema latinoamericano.

Con más de veinte millones de views en ocho horas, fueron muchos los que apostaron porque esta sesión de Bizarrap superaría todos los récords, y así ha sido. Con más de 50 millones de visualizaciones en YouTube, no hay ninguna otra canción que haya generado tantísimo interés nada más salir. Esto no significa que su proyección a futuro vaya a ser igual de buena, pero no cabe duda de que es un fantástico comienzo y un empuje promocional potente para el proyecto BZRP. Con un éxito como este, es más que probable que otras estrellas de la música, compañeras de Shakira, se mueran por colaborar también con el productor y remover las redes.

Con más de tres décadas de éxito a sus espaldas, Shakira está viviendo uno de sus momentos más dulces (al menos, en el terreno profesional). Su canción de ruptura, 'Monotonía', y su colaboración con Black Eyed Peas fueron dos de los momentos musicales más potentes de 2022, y todo apunta a que este año que comienza no va a ser menos emocionante que el anterior para ella. Por ahora, no parece que el interés por la canción esté decayendo, y las reproducciones de la canción suben a millones. ¿Estaremos ante el fenómeno que logre superar la visibilidad que tuvo la BZRP Music Session de Quevedo?