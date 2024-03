Descubre que su mejor amigo era en realidad un actor pagado después de 10 años de amistad

Cuando uno escucha la famosa frase de "la realidad supera a la ficción" no suele tomársela muy en serio, ya que la mayoría de las veces las historias que se ven en la gran pantalla suelen ser mucho más surrealistas que las que uno puede haber experimentado. Pero, sin duda, hay ocasiones en las que esta frase se vuelve más real que nunca, algo que ha quedado más que confirmado después de escuchar la historia que ha compartido el tiktoker Lawson Spolansky, quien ha revelado que, el que creía que era su mejor amigo, era en realidad un actor pagado.

Esto es algo que él descubrió después de casi 10 años de amistad con él, ya que le conoció cuando apenas tenía 5 años, una etapa de su vida en la que confiesa que no lo estaba pasando especialmente bien, motivo por el que esta amistad consiguió iluminar su vida. Pero, aunque él pensaba que tenía una amistad sincera con él, en 2021 descubrió que, en realidad, era alguien a quien su tía había contratado en 2012 para que fuera su amigo.

Y, como era de imaginar, esto es algo que le afectó mucho tanto a nivel emocional como mental, ya que le provocó muchos problemas de confianza, especialmente porque no es algo que el actor le confesara de primeras, sino que lo descubrió por un despiste que tuvieron. Porque, aunque el chico lo admitió cuando se lo preguntó, posiblemente no lo hubiera descubierto todavía si el que era su novio por aquel entonces no hubiera escuchado por error una conversación entre su amigo y la supuesta madre de este amigo, quien después descubrió que en realidad era su mánager.

Esta es una historia que ha fascinado a las redes, las cuales rápidamente han admitido que, perfectamente, podría tratarse de una historia sacada de una telenovela por lo surrealista que parece.