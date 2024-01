Le dice a su novio la famosa frase de "Tenemos que hablar", y recibe una respuesta totalmente inesperada

Por mucho que uno sienta que todo está bien con otra persona, y que no hay ningún problema dentro de su relación, cuando esta le dice la famosa frase de "tenemos que hablar", es inevitable ponerse en lo peor. Porque, incluso si todo está bien, la mente de la mayoría de las personas tiende a empezar a pensar rápidamente en todos los posibles temas por lo que la otra persona querría hablar, momento en el que uno siempre termina esperándose e imaginando lo peor.

Y, precisamente por este motivo, no es de extrañar que tantas personas se hayan reído frente a la rápida pero divertida reacción que este chico ha tenido ante el "tenemos que hablar" de su pareja. Porque, aunque no sabía sobre qué era, en vez de preguntar ha respondido con tono humorístico al decirle que está "embarazado", algo que ha acompañado con un sticker de Phineas que parecía hecho a medida para esta situación.

Frente a esta situación, la chica rápidamente se reído con su respuesta y le ha aclarado que no le iba a dejar, sino que se trataba de otra cosa. Y, como ella, las redes no han podido dejar de reírse con esta conversación, a la vez que han bromeado con que no puede romper con él porque tiene que cuidar de una "bendición". Además, algunos tuiteros también han recriminado, en tono de humor, que le haya dicho la famosa frase, ya que aseguran que eso es algo que solo debería decirse si realmente va a cortar con la otra persona, y no por cualquier otro motivo.

Pero, aunque esta frase tenga una connotación tan negativa, la realidad es que no siempre viene acompañada de una mala noticia, sino que muchas veces termina siendo todo lo contrario. Aun así, hay ocasiones en las que es mejor evitarla y decir directamente de qué se quiere hablar con la otra persona, ya que de lo contrario será inevitable que la otra persona termine preocupándose.