Le dice a su novio que no se siente bonita y todos se enamoran del correo electrónico que le manda

No siempre se puede tener un buen día y sentirse bien con una misma. Hay veces que no te gusta tu outfit o que no te ves guapa. Sin embargo, en esos momentos es muy importante tener a tu lado personas que te suban la autoestima y te apoyen. Sin ninguna duda, este novio lo ha conseguido con creces. Personas como él permiten que sigamos creyendo en el romanticismo.

La tuitera @Pau_Bouchot ha compartido en una publicación el curioso correo que recibió hace unos días. Junto a la imagen escribe: "Yo: no me siento guapa. Mi novio:...". Lo primero que llama la atención del correo es su asunto: "Alerta por exceso de bonita", junto a dos emoticonos de alertas rojas. Sin embargo, lo más impactante y bonito viene a continuación, en el cuerpo de la noticia.

"Buenos días, le escribimos de la ARDPB (Agencia Reguladora de Personas Bonitas). Hemos recibido un reporte de un cuidadano, que prefiere mantenerse anómimo, expresando que usted excede los límites de bonita establecidos por la agencia internacional. Por esta razón le solicitamos, encarecidamente, responda este correo con una foto de su carita para poder determinar si sus niveles de bonita se encuentran dentro de la norma. En caso de que usted exceda los límites permitidos, tendremos que dar parte a las autoridades competentes. Quedamos pendientes de su respuesta".

Como era de esperar, este chico nos ha robado el corazón a todos y se ha ganado todo nuestro cariño. El tuit ha conseguido 578,4 mil reproducciones y cientos de personas han querido dejar su comentario, por supuesto que todos alabando este precioso gesto del novio: "El romance no muere, mueren los que no creen en él", "Los que vayan a decir que es una ridiculez, please no lo arruinen" o "Las muestras tiernas, pero creativas de cariño son mis favoritas. Es genial cuando alguien se sale de lo común".