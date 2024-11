La divertida reacción de una abuela al recibir un Sonny Angel: "Yo no pongo eso en el teléfono"

Los Sonny Angels, los simpáticos angelitos coleccionables que son tendencia en las redes sociales, no han conquistado a todos. Mientras muchos jóvenes coleccionan y exhiben estas figuras en sus teléfonos móviles, algunos adultos se mantienen escépticos. Así lo ha mostrado el usuario de TikTokGonzz Monster, quien decidió grabar el momento en que le regalaba un Sonny Angel a su abuela de 92 años, esperando que esta se uniera a la moda. Sin embargo, la respuesta de la abuela fue tan cómica y directa que el vídeo ha desatado miles de comentarios y risas en internet.

El momento inicia con Gonzz explicándole a su abuela la sorpresa. Los Sonny Angels, figuras de angelitos con cabezas grandes y cuerpos pequeños, son conocidos por su apariencia inocente y la variedad de diseños que incluyen frutas, animales y hasta flores. Además, estos juguetes se venden en paquetes sorpresa, por lo que uno no sabe qué modelo le tocará hasta abrir la caja. La abuela, con un entusiasmo inesperado, dijo que quería que le tocara "el negro" mientras miraba las opciones disponibles.

La reacción se vuelve aún más divertida cuando abre el paquete y se encuentra con un angelito con capucha de conejo en color marrón, lo cual claramente no era lo que esperaba. "Este no es el que yo he elegido", comenta con un tono de decepción. Cuando su nieto le explica que los Sonny Angels se colocan pegados al móvil, la respuesta de la abuela fue contundente: "Yo no pongo eso en el teléfono".

La situación se tornó aún más cómica al ver que la abuela no comprendía bien cómo colocar el muñeco en su teléfono de tapa. "Fíjate si pongo eso en el teléfono, mete mucho barullo. Esto a mí no me coge para entrármelo aquí en el bolsillo", añade, mostrándole a su nieto su práctico móvil. A pesar de su reticencia inicial, finalmente accede a poner el Sonny Angel en la televisión como alternativa.

El video se ha viralizado rápidamente, con miles de usuarios celebrando la autenticidad y simpatía de la abuela. Los comentarios no han tardado en aparecer, destacando lo "entrañable" de la situación y la diferencia de perspectiva entre generaciones. Así, la abuela de Gonzz Monster ha demostrado con humor que algunas modas modernas no son tan fáciles de asimilar para todos, ganándose el cariño de los seguidores en redes sociales.