El dueño de un restaurante responde en TikTok a una reseña negativa: "Son unos ratas infelices"

Cada vez son más las aplicaciones para poder reservar en restaurantes y en algunos casos obtener algún tipo de descuentos.

Los precios de muchos restaurantes y negocios han subido tras la pandemia lo que hace que cada más gente esté atente a los descuentos, pero esto no significa que vayan a existir siempre.

Recientemente unos clientes reservaron en un restaurante italiano a través de The Fork y dejaron una reseña negativa al no haber recibido ningún tipo de descuento.

"Comimos y cuando nos dieron la cuenta ni un descuento ni nada. El precio normal. No volveremos a ir", ha destacado.

El dueño del restaurante, La Corte Italiana de Fuengirola, comparte sus aventuras en TikTok donde varios de sus videos se han vuelto virales.

No dudo en comentar la reseña con dureza y explicar cómo funciona The Fork: "Primero de todo la aplicación The Fork la usan los restaurantes para recibir reservas. Luego hay una pequeña parte de restaurantes donde aplican el descuento, pero eso sale en la aplicación" dice antes de exlicar que "Nosotros nunca tuvimos descuento, no tenemos y no vamos a tener".

"Me da risa como en 2024 todavía pueda existir todo ese tipo de gente, gente si así se puede llamar porque para mí son ratas infelices y podría seguir", dice cabreado antes de añadir que le parece "increíble que tú vayas a un restaurante a pedir descuento así por la cara sin ningún sentido".

"Porque es como si tú vas a la farmacia a pedir descuento. Nunca ha pasado eso. ¿A un supermercado vas a pedir descuento? Nunca ha pasado eso. ¿Qué diferencia hay con un restaurante? Nada. Eso es aprovecharse del trabajo de la gente, yo pienso. Me da risa", asegura.

"Llevo todo el verano hasta aquí de trabajo, todavía hay mucho trabajo y luego hay personajes que vienen a pedirme descuento. Por favor, chicos, si sois así de ratas no sois bienvenidos", sentencia cerrando su comentado vídeo.