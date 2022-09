¡Drogaste a Papá! La conversación de WhatsApp con la que te vas a desternillar de risa

Muchos padres han sido jóvenes, se han ido de fiesta, se han tomado unas copas e incluso se han fumado alguna vez marihuana. Pero lo que le sucedió, sin querer, a este señor argentino no tiene desperdicio ninguno.

El consumo de algunas sustancias como la marihuana puede dejar algunas anécdotas divertidas para el recuerdo como la que ha compartido la usuaria de Twitter @meeriditomasi y que tiene a su padre como protagonista.

Se trata de una conversación de WhatsApp entre un padre y una hija con una relación muy sana que tiene unos audios de lo más desternillante.

"Estuve usando la camioneta de mi papa estos días, ayer me toco devolvérsela y me llego este mensaje.. escuchenlo con sonido no tiene desperdicio", escribe @meeriditomasi en un tuit que ha acumulado más de 130.000 'me gusta', 10.000 retuits y 700 comentarios.

Al parecer Meri había estado fumando marihuana dentro del coche y se había dejado un porro a medio terminar. Su padre con toda la inocencia del mundo lo confundió con tabaco de liar y quiso terminarlo.

"Hija lo prendí y le di dos pitadas. Este es del chistoso. ¡Drogaste a papá hija", dice entre risa su padre en el primer audio.

"Yo pensé que era los que fuma Guido", explica su padre en un segundo audio en el que deja claro que lo había confundido. Lo mejor viene cuando dice que "todavía no me pegó, estoy llegando a casa".

No sabemos si le acabó subiendo el porro ni como continuó la conversación pero todo el mundo en Twitter se está desternillando con lo sucedido.

"Desde ahora cada vez q esté por fumar voy a decir: me voy a sacar un chistoso", escribió @_n0ttoday en Twitter. Mientras que @GamingTrotsky puntualizó que "Para mi te mando el audio en el momento justo donde le estaba pegando. esa risa es que ya estas jajaja".

