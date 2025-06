El dúo que lo está petando en TikTok con sus terribles covers: "No somos españolas, pero"

Es complicado dominar un idioma que no es el tuyo; incluso si le dedicas años y te inmersas de lleno, es muy posible que siempre quede algún rastro de acento, palabras que no conozcas o muletillas en tu idioma materno. Eso no es malo ni mucho menos, ya que demuestra un esfuerzo que se ha tenido por poder hablar con otras personas.

Recientemente surgió una tendencia en TikTok en la que personas comenzaban un vídeo diciendo "No soy de [un país], pero…", que seguían con una versión de una canción en otro idioma. Varios de estos vídeos se volvieron increíblemente virales, de canciones como Tu vuo’ fa’ l’americano o Papaoutai. Ahora bien, esta tendencia también se ha usado con fines cómicos, como el caso de @maynancxx, que llevan ya más de cinco vídeos virales en los que hacen parodia de canciones de varios idiomas, entre ellos varios de habla hispana.

En un vídeo que ya acumula casi 12 millones de reproducciones hacen una versión de Despacito, en la que hablan de todo menos español. En comentarios, la gente se ha vuelto loca, entre personas ofendidas y otras que entendían el chiste: "¿Estáis redondeando al español más cercano?","Fue más difícil lo que dijeron que lo que tenían que decir", "No era necesario decir 'We don’t speak spanish' solitos nos dimos cuenta", son algunos de los comentarios con más repercusión.

En otro de sus vídeos, esta vez haciendo una cover de Gasolina con el mismo modus operandi, los comentarios son parecidos pero igual de graciosos: "Hicieron que se me olvidara la letra", "Dadles a estas chicas un pasaporte español", "Impresionante, tenéis que representar a España en Eurovisión el año que viene", "Será que así nos escuchamos cantando en otros idiomas?".

Está claro que su contenido es humorístico, pero hay personas que no le han visto la gracia. ¿Qué opináis?