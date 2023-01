Se encuentra con Rosendo en un semáforo y no duda en hacerle esta pregunta

Ningún lugar mejor que Twitter para contar anécdotas curiosas o sorprendentes que les suceden a las personas. Muchas de las noticias virales que compartimos habitualmente con vosotros nacen en Twitter cuando alguien le da por compartir alguna cosa loca que le ha ocurrido en su vida.

Una de esas anécdotas divertidas y sorprendentes es la que ha contado el periodista Víctor García Guerrero, que tiene como protagonista a Rosendo Mercado y que se está volviendo viral.

Víctor es fan del mítico cantante de rock Rosendo Mercado y tuvo la suerte de encontrarse con él esperando en un semáforo de una calle de Madrid.

El periodista no se resistió a saludarle y a hacerle una pregunta sobre una de sus canciones más icónicas. El pequeño hilo de tres tuits en el que cuenta la anécdota se ha vuelto viral acumulando 7.000 ‘me gusta’ y 1.300 retuits.

"Esta mañana de frío luminoso en Madrid me he encontrado con Rosendo Mercado. Estaba parado en un semáforo mirando el móvil y yo me detuve con la bici porque estaba en rojo. Le hablé:

- Perdona, ¿eres Rosendo?

- Sí.

Tenía que preguntarle una cosa".

Después le preguntó sobre una parte de la letra de su canción 'Flojos de pantalón', en concreto sobre el verso "héroes de novelista berbiquí".

"- Disculpa, ante todo, pero es que necesito resolver una duda. ¿Qué significa "héroes de novelista berbiquí"?

- El berbiquí es una herramienta que sirve para perforar.

- Sí, la conozco, y me gusta mucho la palabra. ¿Pero qué significa en ese verso de la canción?"

El cantante no dudo en contestarle resolviendo el misterio de esa extraña metáfora.

"Y haciendo el gesto de la perforación dijo:

- Habla de los que escriben para hacer sangre.

- Pues muchas gracias, de verdad. Buen día.

Y se quedó sonriendo detrás de sus gafas de sol y yo me fui pedaleando y tarareando.

Gracias por todo, Rosendo".

Muchas veces los artistas adoran cuando un fan de verdad se acerca de forma respetuosa felicitarles por su trabajo o hacerles una pregunta interesante.