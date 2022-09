Encuentran el coche robado de Mister Jägger (y roban el de TheAntonio)

Prueba a meter en Google términos tan sencillos como "coche de Mister Jägger". Si te imaginabas ver un bólido por eso de que es un youtuber de éxito, no podías estar más equivocado, porque no solo no tenía un vehículo de alta gama sino que la broma va porque le robaron el coche hace casi dos años.

"Si se encuentra a un dios podría pedirle las llaves y recuperarlo", bromeaba hasta Auronplay consciente del larguísimo meme que empezó sin saber si se trataba de una broma. En febrero de 2021, el madrileño contaba que se había pasado una tarde entera en comisaría, pero con sus tuits entre locos y demenciales nadie le tomó en serio.

Resultó ser verdad y se quedó temporalmente sin medio de transporte, algo quizá hasta profético después de que se grabara frente a unos vehículos ardiendo. Invulnerable a casi todas las polémicas, parecía que el cachondeo alrededor del hurto sí le hacía mella en su absurdo humor. Pero el chiste ha terminado.

Así lo contaba ayer tras recibir una llamada de la policía en la que le informaban de haber recuperado el coche, lo que él recibió con incredulidad y Twitter de la única forma que sabe: con memes.

La cosa es una buena noticia para él y no tendría mayor importancia si no llega a ser porque el azaroso destino ha querido que otro streamer pierda el suyo el mismo día. Hablamos de TheAntonio, jugador profesional de League of Legends y notable streamer, aunque su anécdota ha durado menos tiempo.

"Me robaron las llaves en una discoteca, fui a avisar a los del parking para decirles que volvería con las llaves de repuesto, me dijeron que ok, que el coche estaba seguro allí, y cuando volví mi coche ya no estaba", relató en un directo. "Fuimos a ver las cámaras de seguridad, y el mismo tío que me había dicho que el coche estaba allí seguro, abrió las puertas del parking y veo a mi coche yéndose".

Tras una denuncia a la policía, recordó que podía localizar el vehículo con una app y descubrió por dónde andaba. "Estaba muy sucio, con botellas de vodka y el volante pegajoso, pero le están sacando huellas a ver si localizan a los ladrones. Me robaron un bolso de 1000 euros y mi peine". No sabemos si será tan exitoso como el de Jägger, pero desde luego da para meme.