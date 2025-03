Le enseña a su abuela una foto de su novio y su respuesta te emocionará: "Se me caían las lágrimas"

Pocas cosas hay más bonitas que el amor de una abuela, y a esta tiktoker mallorquina le ha tocado la lotería. En un TikTok con más de un millón de reproducciones, Irene Rojas le enseña una foto de Aarón, su novio, a su abuela.

Ella, con una sonrisa enorme dice "Oh, ¡qué guapo!". Cuando le pregunta si le viene bien que vaya al día siguiente a su casa a conocerla, ella le responde: "Todo lo que te vaya bien a ti y te traten con mucho cariño me va bien". Le pregunta si le gusta y le dice que si es buen muchacho sí, y cuando le pregunta de nuevo si le encuentra guapo ella responde: "Sí, pero da igual, la guapura no está en el físico, esta en el corazón, siendo bueno ya es guapo".

Al final, este sol de mujer le dedica un pequeño mensaje: "¡Hola, Aarón! A ver si vienes pronto, que te quiero mucho", y todo el que ha visto el vídeo se está acabando las reservas de pañuelos de su casa.

"No estoy llorando no estoy llorando no estoy llorando" es el comentario que resume la experiencia de todos los espectadores que están de acuerdo con que la abuela de Irene es una joya: "Cada segundo del vídeo es más bonito que el anterior. Me ha alegrado el día. Preciosidad de abuela", "No he podido ver el vídeo entero, porque se me caían las lágrimas, que bonita que es, ojalá que duren siempre". Uno de los comentarios le dijo que "Eres millonaria sólo por tener un vídeo así" a lo que la tiktoker responde: "Por tenerla a ella".

Y es que es cierto que las abuelas deberían ser para siempre, pero mientras las tenemos con nosotros esperamos que nos sigan compartiendo su belleza interior y exterior, además de su cariño y sabiduría.