Le enseñó a su hija pequeña a lanzarse a la piscina y vino un hombre a explicarle cómo hacerlo: "Ni siquiera era capaz de tirarse él de cabeza"

En redes sociales como Twitter es frecuente encontrarse con madres y padres relatando la experiencia de criar y educar a sus hijos.

Para los padres con niños, las vacaciones de verano es una época ideal para compartir tiempo y realizar actividades nuevas juntos, como que los niños aprendan a montar en bici o a nadar.

Precisamente eso estaba haciendo la usuaria @MadreEntropica con su hija en pleno mes de agosto, mostrándole cómo lanzarse a la piscina: "Hoy estaba enseñando a mi peque a tirarse de cabeza en la piscina. Es una crack, en a penas 6 saltos lo ha pillado", dice en un tuit.

"Fui nadadora de competición, así q le estaba enseñando a tirarse con estilo", añade después. Claramente, la madre sabía lo que estaba haciendo. Sin embargo, el feliz momento madre-hija no duró mucho: "Por supuesto q ha venido un señor a explicarme cómo hay q tirarse de cabeza "bien"(sic)", dice en el mismo tuit.

Como bien aclara la tuitera a continuación: "Lo q no entiendo q lleva a un desconocido a meterse en las clases particulares de una madre y su peque".

Twitter le ha dado la razón a esta usuaria y se ha generado un debate constructivo alrededor del 'mansplaining', es decir, esos momentos en los que un hombre explica algo a una mujer de forma condescendiente, asumiendo que no tiene ni idea tan solo por ser mujer, invalidándola.

"Y q la madre sabía de lo q hablaba y q la peque es una crack, q pintas tu ahí, Juan Valera esférico? Ni siquiera era capaz de tirarse EL de cabeza", concluye @MadreEntropica.

El tuit con la anécdota, que se ha hecho viral y cuenta con más de 22 mil 'me gusta', ha provocado indignación entre mucha gente, pero especialmente otras madres.

Varias se han animado a compartir sus propias vivencias. Como @Bichologa1, cuya anécdota también ocurrió en una piscina: "El profesor de natación de mi hija me dijo que le estaba pasando mi miedo al agua a la niña, le dije que yo no tenía miedo al agua y me dijo que era evidente por mi lenguaje corporal", explica.

Lo que no sabía el hombre, que se vio en el derecho de explicarle a la tuitera que el problema era su miedo al agua, era su profesión: "Soy bióloga marina, fui entrenadora de delfines y tengo el título de buceo desde 1995", termina contando en su tuit.