Se equivoca al mandarle este vídeo a un profesor de la universidad: "Acabo de hacer la mayor cagada en 6 años de carrera"

Vivimos en una época en que es imprescindible tener Internet y un ordenador para poder estudiar una carrera universitaria. Son incontables los recursos que están online por no hablar de los trámites, las gestiones los trabajos y las comunicaciones entre profesores y alumnos que se realizan a través de aulas virtuales y correos electrónicos.

Una de esas situaciones, que no ha salido tan bien, la ha vivido recientemente un conocido tuitero asturiano conocido como @padrura.

Locura González ha compartido recientemente lo que le sucedió con un trabajo de la carrera y es tan épico que se ha vuelto viral al instante. "Acabo de hacer la mayor cagada en 6 años de carrera: tenía que enviar un vídeo a un profesor y se me acababa el plazo y lo hice desde el navegador del móvil", empieza diciendo en un tuit que ya han visto un millón de personas.

"Bien pues no me salía el nombre del archivo completo y como me lo había auto enviado por whatsapp sabía que tenía nombre de archivo de vídeo de WhatsApp. Cojo el último de los archivos, lo envío y una vez enviado lo abro para ver si se reproduce. le había enviado esto:", escribe en un segundo tuit junto a un vídeo de Miguel Ángel Revilla cantando a una paciente en un hospital.

En el vídeo, que se volvió viral en marzo de 2023, Revilla dedica 'Adiós Pueblo de Carmona' al intérprete de música tradicional de Cantabria Benito Díaz, con quien el presidente cántabro ha cantado en varias ocasiones esta jota montañesa, incluso en felicitaciones navideñas, y que aparece postrado en una silla de hospital.

"Me acabo de levantar y ha sido ver esto y soltar café por la nariz. Soy de Carmona xD ya lo siento por tu carrera", "Podría haber sido yo perfectamente ánimo" y "Necesitamos actualización de esta historia" son sólo algunos de los comentarios que ha recibido @padrura.