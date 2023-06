"España no es racista": cientos de personas racializadas cuentan sus peores experiencias en Twitter

Hay ocasiones en las que la percepción que uno tiene sobre el mundo es totalmente distinta a la que tiene otra persona, algo que se ve especialmente influenciado por el físico e identidad de cada uno. Por este motivo, es muy habitual encontrarse comentarios que aseguran que España no es un país racista, una opinión que en más de una ocasión ha circulado por las redes sociales pero que se aleja mucho de la realidad.

Pese a que hay quienes nunca han sufrido racismo o no han identificado algunos actos como tal, las vivencias de las personas racializadas casi siempre se alejan en gran medida de esta visión de España. Por este motivo, debido a la cantidad de personas que afirmaban esta falsa verdad, muchas de las víctimas de racismo han decidido compartir algunas de las experiencias que se han visto obligadas a afrontar a lo largo de su vida, un movimiento que empezó Scaramouchista.

A través de un extenso hilo, la tuitera ha revelado que ha sufrido racismo desde que era muy pequeña, algo que le hizo querer alejarse todo lo posible de su cultura porque la gente la juzgaba por llevar henna o por hablar un idioma que no fuera el español. Además, recalca que este no fue el único odio que recibió, sino que incluso le han impedido visitar algún piso que estaba en venta únicamente por ser marroquí. Pero, por sorprendente que parezca, esta es solo una de todaslas malas experiencias que ha vivido.

Y, gracias a su tuit, muchas otras personas han conseguido la valentía que necesitaban para compartir todo lo que han sufrido a lo largo de su vida únicamente por haber nacido como personas racializadas. Por este motivo, antes de afirmar que "España no es racista", es importante escuchar a quienes siguen sufriendo por ello día a día, ya que cada experiencia es un mundo y, aunque uno haya tenido la suerte de no sufrirlo, no significa que esa sea la realidad de todos.