Un español cuenta cómo reaccionan los irlandeses al escuchar su nombre: "¿Me faltan el respeto en Irlanda?"

TikTok es un lugar idóneo para aquellos a los que les gusta compartir su día a día, sobre todo en el caso de aquellas personas que están en una situación que sienten que merece la pena contar al mundo. Por eso uno no sabe con lo que se va a encontrar haciendo scroll por esta red social llena de usuarios en situaciones de lo más diversas.

Muchas personas deciden aprovechar sus años de juventud para viajar a otros países y encontrar trabajo allí, buscando una manera de vivir nuevas experiencias al tiempo que ganan dinero. El usuario de TikTok @nachobarrueco_ es un joven español que emigró a Irlanda, desde donde se graba contando sus vivencias y ofreciendo consejos a aquellos que quieran hacer igual que él.

En uno de sus vídeos recientes, cuenta algo curioso que le ocurre en ese país, y tiene que ver con algo tan básico como su nombre. "¿Tú te crees que hay derecho de que en este país no quiera decir cómo me llamo, tío?, empieza diciendo en un tiktok que supera los 1500 likes.

"No lo quiero decir porque me hacen bullying los irlandeses", bromea a continuación. Como sigue contando, resulta que cada vez que conoce a una persona irlandesa y esta le pregunta cómo se llama y él le responde que Nacho, esta no se lo puede creer.

Una respuesta que le suelen dar es: "Like nacho and cheese?", pues lo primero que piensa alguien angloparlante al escuchar "nacho" es en las tortillas de maíz triangulares típicas de la gastronomía mexicana. De ahí que le pregunten si de verdad se llama nacho "como los nachos con queso" y a continuación se rían.

"No se lo toman en serio", comenta el autor del tiktok entre risas. "Yo les trato de explicar que Nacho is a normal name in Spain, actually it is Ignacio, but my name is Nacho", añade antes de decir que a quienes más gracia suele hacer es a los niños.

Hacia el final del vídeo, el tiktoker reflexiona sobre el tema y comparte que, en parte, entiende por qué reaccionan así: "Luego me pongo a pensar y en verdad es como si te viene un guiri le preguntas su nombre y te dice aguacate o te dice berenjena. Pues claro, yo me descojonaría".

Sin duda, lo mejor es la conclusión que acaba sacando Nacho de todo esto. Al final, parece que lo que mejor le funciona es adelantarse él a la broma y, en cuanto dice su nombre, añade orgulloso que "sí, like nacho and cheese, como un nacho con guacamole".