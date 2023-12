Esta chica llora desconsolada por cumplir 35 años: "¿En qué se me fue la vida?"

Cumplir años siempre es motivo de celebración, pero hay ciertas edades que resultan muy impactantes. Es probable que la más conocida de las crisis sea la de los 40, pero hay quienes llegan a ese punto crítico un poco antes o un poco después. Esta chica se ha hecho viral por la llorera que le provocó el hecho de estar a punto de cumplir los 35 años, ya que le hizo pensar en que cada vez le quedaba menos tiempo de vida.

Las primeras etapas de la vida de una persona están tan definidas por las metas cortoplacistas que la mayoría no se paran a pensar en todo el tiempo que están invirtiendo haciendo cosas que muy probablemente no quieren hacer. Suponiendo, de forma muy optimista, que alguien viva cien años, pasará el 16% de su vida, como mínimo, obteniendo su formación obligatoria, y la mayoría de los que opten por estudiar no terminarán lo que están haciendo antes de que haya pasado el 20% o el 25% de su vida. Con la situación económica actual, la mayoría de jóvenes españoles no se independiza antes de los 30, así que la muchos empiezan a vivir como realmente quieren cuando ya ha pasado un tercio de su tiempo sobre este planeta.

Cuando ya se tiene un trabajo estable, una pareja o cualquiera de los objetivos que uno se quiera marcar, llega el momento de crisis: ¿y todas esas cosas que realmente te apetecía hacer? Muchos llegan a los 40 sin haberse salido del camino que la sociedad les había marcado, y hay quienes deciden dar un giro dramático a su vida, empezando un proyecto profesional que los apasione o abandonando el lugar en el que han vivido siempre y a las personas que han tenido a su alrededor.

Los comentarios de este vídeo de TikTok se han llenado de confesiones de personas que han vivido cosas muy parecidas al cumplir cierta edad. Nada nos dice que los 35 sean una tercera parte o siquiera una mitad de nuestra vida, ¡así que más vale ponerse manos a la obra con lo que sea que verdaderamente queramos hacer!