La mujer británico de un millonario de Dubai arrasa en TikTok compartiendo su extravagante vida: "Un bolso nuevo cada semana"

La esposa de un millonario de Dubai se ha vuelto viral en TikTok gracias a sus videos contando las peores cosas de estar casada con un millonario, las cosas que aporta a una relación en la que su marido lo paga todo y las cosas que minimas que tiene que hacer su marido por ella.

Soudi Al Nadak, de 26 años, no tiene reparos en mostrar su estilo de vida de lujo en las redes sociales, pagada por su esposo Jamal Al Nadak, de 32 años.

La pareja se conoció a través de amigos en común en la universidad de los Emiratos Árabes Unidos hace siete años, se casaron y su relación se mantiene viento en popa, aunque su dinámica ha sorprendido a muchos usuarios de TikTok.

Soudi, nacida en Sussex, tiene una lista estricta de reglas que su esposo debe cumplir y mucha gente piensa que lo tiene bajo control.

Espera que Jamal le dé regalos sorpresa a diario, la lleve de vacaciones mensuales, le compre propiedades de inversión y le entregue una parte de su salario.

La pareja tampoco tiene amigos del sexo opuesto, conocen todas las contraseñas de cada uno y siempre tienen sus ubicaciones encendidas.

A Soudi le gusta tomar las decisiones mientras asume el papel de ama de casa, pero dice que eso es lo que les funciona a ambos.

En un vídeo reciente, llevó a sus seguidores con ella a vivir un "día en la vida de una rica ama de casa que vive en Dubai".

Otro de sus vídeos más exitosos de su perfil de TikTok, en el que ya acumula más de un millón de seguidores, es este en el que enumera las peores cosas de estar casada con un millonario.

Para Soudi lo peor es "tener miedo de que la roben", "que todas las mujeres quieran a su hombre", "tener que estar siempre con un look 10/10" y no poder conducir el coche cuando va con su marido porque le toca ser "la princesa en el asiento del pasajero".

Sus vídeos están llenos de comentarios de gente que flipa con el estilo de vida que tiene. Muchos critcan este tipo de relación basada tanto en cosas materiales y algunas querrían estar en su lugar. "Me acabas de llamar poble en demasiados idiomas", "Que me presente al amigo o hermano del árabe", "A mi me también me asusta que me roben y ni si quiera tengo plata" son sólo algunos ejemplos.