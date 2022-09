"Me están devolviendo a una perrita porque se hace pis de emoción": El tuit de una chica que ha indignado en redes

Alina González lleva a cabo un proyecto de rescate de animales domésticos llamado 'Rescatalandia' para intentar que después puedan ser adoptados. Sin embargo, hay personas que no son conscientes de lo que supone tener una mascota y, cuando éstas no se comportan como esperan, devuelven a estos animales a su punto de origen, terminando así con su ilusión por haber encontrado, al fin, una familia.

En este caso, Alina compartió un suceso de lo más inesperado a través de su perfil de Twitter. Al parecer, una perrita fue adoptada y al poco tiempo, fue devuelta por hacerse pis cuando veía a su nueva familia. "Me están devolviendo a una perrita porque se hace pis de emoción cuando ve a sus humanos", comenzaba escribiendo Alina.

"No me jodas. Siento que tengo que empezar a agregar a los formatos: Si eres una persona impresentable, no adoptes a mis perros, gracias", terminaba el tuit.

La indignación que muchos usuarios han compartido con ella, ha llegado a una reacción de más de 116 mil likes y 9 mil retuits. La perrita, un cachorro, se emocionaba tanto cuando veía aparecer a sus humanos que no podía controlar los nervios y se le escapaba el pis.

Rescató a la perrita abandonada en una carretera

A modo de hilo, Alina continuaba con la historia: "Por si quieren sentir más coraje y acercarse al nivel de furia que yo siento, pónganle cara a la perrita", adjuntando una foto de la mascota.

Después, contaba la historia de cómo encontró a la perrita. "La rescaté de la carretera. Estaba llena de sarna, sufrió muchísimo. Este es el día que la recogí. Y me la van a devolver porque se hace pis de emoción porque les quiere. Es que hoy soy más furia que persona".

La pequeña, bautizada con el nombre de Nala, ha vuelto a la casa de Alina esperando una nueva adopción. Sin embargo, la perrita en seguida reconoció a Alina y volvió a ponerse feliz.

Algunos comentarios de usuarios denunciaban el comportamiento de los humanos con estos animales: "Asco de gente", "Tanto amor algunas personas no lo saben apreciar, ya llegará alguien con más corazón" o "Esos humanos no la merecen, no están acostumbrado al amor verdadero", fueron algunos de ellos.

Desde el Instagram de su proyecto, Rescatalandia, de nuevo aparece la imagen de Nala, esperando a una segunda oportunidad junto al resto de sus compañeros.